ヴァレクストラ、伊勢丹新宿店にて期間限定プロモーションを開催

ヴァレクストラ・ジャパン株式会社ヴァレクストラ 伊勢丹新宿店 プロモーション

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーレザーブランド、Valextra（ヴァレクストラ）は、2026年4月22日（水）から5月5日（火・祝）までの期間、伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ・財布／プロモーションにて、期間限定プロモーションを開催いたします。

本プロモーションの主役は、新作バッグ「Iside Tin（イジィデ ティン）」の登場です。ブランドを象徴するミレプンテレザーを使用し、コンパクトでありながら美しい構築的フォルムを実現。クロスボディとしても軽やかに持てる設計で、日常に洗練を添える新たなシグネチャーとして誕生しました。

会場空間にもご注目ください。店内は、ヴァレクストラ創業の地であるミラノ・サンバビラ広場のブティックを再現した特別仕様。木製パネルが印象的な内装は、ブランドの原点ともいえる空間を想起させ、まるでミラノの街に迷い込んだかのような体験をお楽しみいただけます。

さらに期間中、バッグをご購入いただいたお客様には、オリジナルのハートチャームにイニシャルを刻印する

サービスをご用意。自分だけの特別な一点としてはもちろん、大切な方へのギフトにも最適です。

今年のゴールデンウィークは、伊勢丹新宿店でヴァレクストラが描くミラノの世界観をご体感ください。

イジィデ ティン

サハラ

イジィデ ティン

ホワイト

イジィデ ティン

アイスブルー

イジィデ ティン

オルテンシア

・イジィデ ティン (幅 23.0 X 高さ 13.5 X 奥行き 6.5cm) \396,000（税込）

＊アイスブルーは予約販売です。

【ヴァレクストラ 伊勢丹新宿店 プロモーション】

会期：2026年4月22日（水）～5月5日（火・祝）

会場：伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ・財布／プロモーション

問い合わせ：ヴァレクストラ ジャパン 03-5615-2379