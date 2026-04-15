株式会社 いい生活「いい生活ウェブサイト」AI記事生成機能をリリース

不動産業務を網羅するバーティカルSaaSと業務効率を推進するBPaaS（※1）で不動産市場のDXを推進する株式会社いい生活（東京都港区、代表取締役社長 CEO：前野 善一、東証スタンダード：3796、以下：いい生活）は、「いい生活ウェブサイト」において、AI記事生成機能をリリースしたことをおしらせします。

■ 開発の背景と機能概要

住宅購入や賃貸の部屋探しにおいて、不動産会社を選ぶポイントとして「ホームページが充実している」は長年、消費者にとって上位の考慮要素であり、不動産会社はホームページ上のコンテンツ作成に取り組んでいます。

自社ホームページのコンテンツ制作において、不動産の購入・借家を希望する消費者の方の不安を解消するため、不動産会社は不動産知識や物件周辺のエリア情報など様々なコンテンツを制作しています。多くの物件を扱う営業現場では、こうしたニーズに応じた様々なコンテンツ作成が負担となっていました。

当社はこの課題を解決するため、AI技術を活用し、キーワードを入力するだけで最適な記事コンテンツを作成するAI記事生成機能の開発に至りました。

今回のアップデートは、こうした「現場の悩み」を解消し、コンテンツ作成作業の時間を「顧客と向き合う時間」へと転換することを可能にします。コンテンツの企画・執筆・清書という作業のうち、大部分を占める執筆作業をＡＩが担うことで、不動産会社はホームページ上で顧客に届けたい情報をこれまで以上に質・量ともに充実させて届けることが可能となります。

■ いい生活のセキュリティ対策

当社は、以下の3つの柱により、お客様のデータを「構造的」に守り続けています。

1. 構造的分離

当社のオフィス（社内環境）と、お客様のデータを管理するデータ金庫（SaaS環境）は「海を隔てた別の島」のように完全に分断されています。万が一、社内PCがウイルスに感染しても、SaaS環境への道を構造的に遮断しているため、二次感染を構造的に遮断しています。

2. ゼロトラスト（※2）

「誰も信用しない」ことを前提としたゼロトラストアーキテクチャを採用し、社内アクセスも空港の保安検査レベルで都度検証するモデルを採用しています。多要素認証（MFA）を徹底し、常に厳格な本人確認を実施しています。

3. クラウドネイティブ（※3）

RDP（遠隔操作）を利用する方式とは異なり 、ブラウザやAPI通信による方式を一貫して採用しています。限定された指示データのみを通し、ウイルスの主要な感染経路となるドライブ共有等の仕組み自体が存在しないため、リスクを構造的に排除しています。

また、いい生活は、情報セキュリティ規格であるISO/IEC 27001（ISMS）をはじめ、クラウドセキュリティ規格であるISO/IEC 27017（ISMS-CLS）、ITサービスマネジメント規格であるISO/IEC 20000（ITSMS）の3つの国際認証を取得し、厳格な運用を続けています。

いい生活は、単なるソフトウェアベンダーではなく、お客様のビジネス継続性を最優先に考える戦略的パートナーとして、今後も「止まらない不動産実務基盤」を提供し続けます。

※1 BPaaS：Business Process as a Serviceの略でクラウド上で業務プロセスをアウトソーシングすること

※2ゼロトラスト：「社内ネットワークだから安全」という従来の性善説を捨て、「すべてのアクセスを疑い、その都度検証する」という考え方

※3 クラウドネイティブ：既存のソフトウェアを単にクラウド上の「場所」に置くのではなく、「最初からクラウドで動くことを前提」に設計・構築されたシステムのこと

いい生活ウェブサイト

・いい生活ウェブサイト https://www.es-service.net/service/website/(https://www.es-service.net/service/website/)

物件情報をはじめとするコンテンツ作成に必要な機能を持ったクラウド型不動産ホームページ作成ツールです。テンプレートで編集効率を向上できるほか、オリジナルデザインでのサイト構築も可能で、物件情報や問合せフォームも含めカスタマイズできます。

株式会社いい生活

・株式会社いい生活 会社概要 https://www.e-seikatsu.info/(https://www.e-seikatsu.info/)

いい生活は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」ミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービスを提供する不動産テック企業です。不動産市場の法改正やIT化に迅速柔軟に対応し、不動産業務を網羅するフルラインナップのSaaSで不動産市場のDXを推進しています。いい生活は、不動産市場に関連する企業はもちろん日本各地のエリアに寄り添ったソリューションで、「心地いいくらしが循環する、社会のしくみをつくる」ビジョン実現を目指します。

- 商号： 株式会社いい生活- 所在地： 東京都港区南麻布五丁目2番32号 興和広尾ビル3F- 設立： 2000年1月21日- 資本金： 628,411,540円（2025年3月末現在）- 事業内容 ： 不動産市場向けSaaSの開発・提供

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社いい生活 マーケティング本部 広報部

TEL：03-5423-7836（平日9時～18時） E-Mail：contact.pr@e-seikatsu.co.jp