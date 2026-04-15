過去1400名以上の企業リーダーを輩出 ＆ 事業承継の現場からわかった「これからの強い後継経営者・経営幹部の育て方と心得」セミナーを、2026年5月25日に福井で開催

株式会社新経営サービス

経営革新や、補助金の活用、事業承継コンサルティングに強みがある、株式会社新経営サービス（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、会場参加型セミナー「過去1400名以上の企業リーダーを輩出 ＆ 事業承継の現場からわかった これからの強い後継経営者・経営幹部の育て方と心得」を、2026年5月25日（月）福井の福井市地域交流プラザ（福井市）にて開催いたします。

https://chusho-keiei.jp/seminar/4801/

本セミナーは、経営者、後継経営者の方を対象に、社長交代をして伸びる企業と、停滞してしまう企業、その分岐点はどこにあるのか？について、「やっぱりこれだ！」という勘どころを2時間半に凝縮し、わかりやすくお伝えします。

■ 開催背景

～次の経営者の人選、育成法、人心掌握法、判断法、権限委譲のあり方とは～

【こんな方にオススメ】- 事業承継を考えているが、後継者候補が見つからない。息子・娘は都会に出てしまい、「継ぐつもりはない」と言われている- 地元の同業者が次々と廃業していく中で、自社もこのままでいいのか？と危機感を覚えている- 後継者や経営幹部に一皮めくれてほしい（革新してほしい）- 若手人材の採用が年々厳しくなる中、経営幹部候補を社内でどう育てていけばよいかわからない- すでに事業承継を終えているが、経営者として学び直し、自社の経営の見つめ直したい- 後継者や経営幹部に社外の研修で視野を広げてほしいが、地方にいると選択肢が少なく、何が合うのかわからない

福井県の人口は2000年の約83万人をピークに減少が続き、若い世代の県外流出も止まりません。中小企業の現場では、「継いでくれる人がいない」「後継者はいるが、本当に任せて大丈夫だろうか」「黒字なのに先が見えない」――そんな切実な声が年々増えています。

私どもが開講している「経営者大学」は、まさにそうした企業のために38年にわたり存在してきました。これまでに1,400名以上のトップ、後継者、経営幹部といった企業リーダーの育成をお手伝いしてきた実績があります。

事業承継の現場では、新たに就任された経営者・役員の力量次第で、会社の未来は大きく変わります。社長交代をして伸びる企業と、停滞してしまう企業。その分岐点はどこにあるのか？

本セミナーでは、私どもの経験から見えてきた「やっぱりこれだ！」という勘どころを2時間半に凝縮し、わかりやすくお伝えします。

■□セミナー参加特典□■

あさ出版「子どもに会社をつがせたいと思ったとき読む本」（弊社コンサルタント執筆）書籍進呈

■ 登壇者

講師：北島大輔北島 大輔 （新経営サービス 経営支援部 シニアコンサルタント）

前職は地方銀行にて中小企業向け法人融資の営業職に従事。数多くの企業の財務改善に携わる中で、顧客企業の経営課題解決にもっと深く関わりたいという思いから、現職へ。

現在は、「経営課題を解決するための仕組みづくり」と「幹部・社員が主体的に動く仕掛けづくり」を軸にコンサルティングを展開。とりわけ事業承継の場面では、先代経営者と後継者の"橋渡し役"として、双方の想いや考えを丁寧にすり合わせながら、承継後も組織が自走できる体制づくりを支援している。

一貫して大切にしているのは、経営者・幹部だけでなく、現場の社員一人ひとりと直接対話すること。事業承継では、トップ同士の合意だけでは組織は動かない。古参社員の戸惑い、若手の不安、部門間の温度差――そうした"現場のリアル"に向き合い、全員が同じ方向を向ける状態をつくることが、承継成功の鍵だと考えている。

■ プログラム内容

１.社長交代が完了してからも、事業承継のトラブル・悩み相談が多い２.後継者の人選と、経営幹部の人選はどうあるべきか

～一つ言えるのは、実績と能力だけで判断すれば失敗する～

３.後継者をいかに育成していくべきか

～後継者は２つの分野においては誰にも負けてはならない

／経営トップにしかできない一番大事な教育（本当のバトン）とは～

４.後継者の幹部社員への人心掌握力の高め方

～徒手空拳の姿勢が真の信頼関係を築く／「アホらしい」と思われることをしてないか？～

５.経営者の「判断力」はどのように高めるか

～判断力の磨き方／しかし、判断力より大事な〇〇力がある？～

６.正しい権限委譲とバトンタッチの仕方

～権限委譲は難問／経営者の器を拡げるためには～

７.経営者としての「志」と「使命感」を見直す

～使命感にどう気づいていくのか～

■ セミナー開催概要

■ 過去のセミナー開催実績

■ 関連情報

■ 株式会社新経営サービスについて

８.戦略的な後継者・経営幹部の教育計画（サクセッションプラン）とは[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/63_1_9fa49fc32b5d24382a657caecf6a51bb.jpg?v=202604151051 ]【福井開催】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/63_2_456ad06f9f7a91f94af81e665ffae360.jpg?v=202604151051 ]- 2026年04月09日(木) 【オンライン】成長を再起動する「成長計画書」のつくり方(https://chusho-keiei.jp/seminar/4782/)- 2026年02月12日(木) 【大阪】過去1400名以上の企業リーダーを輩出 ＆ 事業承継の現場からわかったこれからの強い後継経営者・経営幹部の育て方と心得(https://chusho-keiei.jp/seminar/4692/)- 株式会社新経営サービス コーポレートサイト(https://www.skg.co.jp/)- 過去のセミナー実績(https://www.skg.co.jp/seminar_list/)- 事業計画書作成支援(https://chusho-keiei.jp/)- 事業承継コンサルティング(https://chusho-keiei.jp/succession/)

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ、株式会社として設立しました。現在では、一部上場企業からスタートアップ企業まで、2,000社を超えるお客様にご信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

成長戦略の策定と推進、人事制度改革、人材育成、企業文化の浸透など、幅広い経営課題に対応し、実践的なソリューションを提供しています。

また、商工会議所、金融機関、経営者協会、産業支援機関など、多様な団体に専門コンサルタントを講師として派遣し、知見の共有にも力を注いでいます。これまでに当社コンサルタントによる出版書籍は30冊を超え、経営ノウハウの情報発信にも積極的に取り組んでいます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/63_3_27072a3db9c6eef28efdf8a76f7309fa.jpg?v=202604151051 ]

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

人事戦略研究所は、上場企業から中小企業まで、これまでに累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援してきました。

業種や規模を問わず、人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

私たちは、制度設計にとどまらず「現場で機能する運用」までを視野に入れ、経営の意図を人事の仕組みに落とし込みながら、社員の成長を組織成果へと結びつけることを重視しています。

経営者・人事責任者と伴走し、課題の整理から設計、導入、定着までを一貫して支援することで、企業の組織力強化と人材育成の実行力向上に貢献しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

人材開発部は、中堅・中小企業を対象に、理論や知識の習得にとどまらず、現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開しています。

基幹講座である「経営者大学」は、1987年の開講以来、経営者・後継者・経営幹部を中心に、1,400名を超える企業リーダーを育成してきました。また、「実践管理者養成講座」は1991年のスタート以来、500名以上の管理者の成長を支援しています。さらに、管理者パフォーマンス向上プログラム、組織変革プログラム、360度リーダーシップ研修、組織マインド変革プログラム、評価者研修、OJT教育推進プログラムなど、多彩な人材育成メニューを通じて、組織の成長をサポートしています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

経営支援部は、中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団です。

これまでに700社を超える企業の経営計画策定を支援しており、そこで培った実績とノウハウを活かして、事業承継後の経営基盤強化やさらなる成長をサポートしています。

経営革新や補助金の活用など、企業成長に向けたあらゆる取り組みを、計画策定から実行まで一貫して支援。総合的なアプローチと時流を踏まえたノウハウで、実効性の高い成果を生み出します。

また、顧客企業の顧問税理士との連携はもちろん、事業承継をはじめとする経営課題にも、グループ内の税理士・社労士や提携弁護士などの専門家とチームを組み、総合的な解決を図っています。