Classroom Adventure、世界最大級のEdTechイベント「ASU+GSV Summit 2026」日本予選で最優秀賞を受賞

株式会社 Classroom Adventure

株式会社Classroom Adventureは、このたび、一般社団法人グローバルEdTech推進委員会が主催する「ASU+GSV Summit 2026 日本予選」において、最優秀賞を受賞しました。日本予選は2026年3月5日に開催され、世界に挑むEdTechスタートアップ各社が集う場として実施されたものです。今回の受賞を通じて、2027年に米国・サンディエゴで開催される「ASU+GSV Summit 」本戦への挑戦を本格化してまいります。

ASU+GSV Summitは、教育とテクノロジーの未来を議論する世界最大級の国際的な教育カンファレンスです。Arizona State UniversityとGlobal Silicon Valleyが連携して開催しており、教育とスキル領域における革新的な取り組みが世界中から集まります。2026年開催では、教育・行政・投資・テクノロジー分野のリーダーが登壇する予定であり、グローバルな教育変革をめぐる重要な対話の場となっています。

今回の受賞では、Classroom Adventureが取り組んできた、ゲーミフィケーションを活用した体験型教育の独自性と、情報リテラシーという現代的かつ国際的な課題に対する事業性、社会性、展開可能性を高く評価いただきました。

当社はこれまで、偽・誤情報をテーマにしたメディアリテラシー教材「レイのブログ」や、闇バイト対策教材「レイの失踪」をはじめ、学習者が受け身で知識を受け取るのではなく、自ら調べ、考え、判断する力を育む教材を開発してきました。

とりわけ近年は、生成AIの普及によって、真偽の見極めが一層難しくなっています。誰もが簡単に、もっともらしい画像や動画、文章を作れる時代において、情報をうのみにせず、出どころを確かめ、複数の情報を比較しながら判断する力は、国や地域を問わず必要とされる基礎的な力になっています。私たちは、こうした時代に必要な学びを、怖さや不安だけで伝えるのではなく、夢中になって向き合える形で社会に実装してきました。

Classroom Adventureは、これからも「前のめりを作る」という理念のもと、学習者が自分の意思で学びに飛び込み、社会課題を自分ごととして考えられる教育体験を届けていきます。日本で培ってきた実践をもとに、情報リテラシー教育の新しい形を世界へ広げ、より多くの人が、情報に振り回されるのではなく、自ら考え、確かめ、判断できる社会の実現に貢献してまいります。

ASU+GSV Summitについて

ASU+GSV Summitは、Arizona State UniversityとGSVが連携して開催する、教育とスキル領域における世界有数の国際カンファレンスです。2010年から続くこの取り組みは、教育の未来を担う起業家、教育機関、投資家、政策関係者が集うグローバルな場として発展してきました。2026年は、4月12日から15日まで米国サンディエゴで開催されます。

株式会社Classroom Adventureについて

株式会社Classroom Adventureは慶應義塾大学の現役学生が立ち上げたEdtechスタートアップ。誤情報・偽情報をテーマにした情報リテラシープログラム「レイのブログ」は世界10カ国で

20,000人以上が体験。闇バイトの危険を疑似体験する「レイの失踪」は東京都・兵庫県・鳥取県などの自治体と連携し全国の教育機関に導入。2024年からファクトチェック世界大会「Youth Verication Challenge」も米Google社より引き継ぎ主催。ゲーミフィケーションを活用した「楽しすぎる」学びを作ります 。2024年には朝日新聞社大学SDGs Action! Awards グランプリ、東京都主催国内最大級のスタートアップコンテストTokyo Startup Gateway 2024最優秀賞を受賞。2025年よりUNESCO Media & Information Literacy Alliance。