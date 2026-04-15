北海道にも「春」が来た！4/19（日）より夏期営業スタート！（国営滝野すずらん丘陵公園）

北海道にも「春」が来た！！

一般財団法人 公園財団

開園日時点で残雪の影響で利用できない場所が一部ありますが、ほぼすべての施設、遊具を開園日から利用できる状態です。

園内では、エゾノリュウキンカ、フクジュソウ、ミズバショウなどの早春の花々や雪解け水で迫力が増したアシリベツの滝などをお楽しみいただけます。

エゾノリュウキンカフクジュソウアシリベツの滝2026年度夏期基本情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/724_1_07e4077308db2a907ddcd8e5e36cd096.jpg?v=202604151051 ]ハルのタキノ :https://takinopark.com/takinonoharu/色とりどりの滝野の春 ～たきのフラワーリレー～チューリップ・すずらんフェスタ

春の滝野を彩るフラワーシーズン到来！

札幌市近郊最大級の品種数＆球数を誇るチューリップや公園の名前の由来であるスズランの開花時期に合わせて、様々なイベントなどを開催します。

2025.5.23撮影[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/724_2_740a344ca15d496abb5dee0cb6c593bf.jpg?v=202604151051 ]

■2026年度チューリップ情報

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/724_3_60f9d456c910fe28656dfef4322b2ad5.jpg?v=202604151051 ]チューリップ・すずらんフェスタ :https://takinopark.com/event/takino-tulip-suzurann-fes/

現在のチューリップ2026.04.14撮影

カントリーガーデンの一部に残雪がありますが、融雪が進んでいる場所では、チューリップの芽が出ている様子を見ることができます。

園内では約120品種約23万球のチューリップが楽しめます。

昨年は5/13前後から咲き始め、5/19頃には見頃になりました。

シラネアオイと春の野の花まつり

滝野の森ゾーン・自然博物園では期間中、森の中に咲くシラネアオイの群落が見ごろを迎えます。

森の情報館から徒歩10分ほどのところにある「シラネアオイの小径」では毎年500本以上の花が見られ、エリア全体で1,500本ほどの花を見ることができます。

足もとに咲く小さな野の花とともに森の散策をお楽しみください。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/724_4_d691a269b5efd49ee0710f62cfde6745.jpg?v=202604151051 ]シラネアオイと春の野の花まつり :https://takinopark.com/event/shiraneaoi-nono-hana/

ゴールデンウィークピックアップイベント！

ゴールデンウィークもイベントたくさん！お子様はもちろん大人の方もお楽しみただけます。

■冒険あそび場きのたんの森

滝野の森のプレーパーク!

担当のボランティアが安全を見守る中で水辺や森で生きものを探したり、泥んこあそびなど自分で遊びを見つけて自由に楽しむことができます。

日程：4/29（水祝）

時間：12：00～14：30

料金：無料

定員：無し

場所：森の教室（滝野の森ゾーン東エリア）

詳細を見る :https://takinopark.com/event/%e5%86%92%e9%99%ba%e3%81%82%e3%81%9d%e3%81%b3%e5%a0%b4%e3%81%8d%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%93%e3%81%ae%e6%a3%ae/■GWクラフト体験教室

ゴールデンウィークの思い出になる、楽しいクラフト体験が日替わりで大集合！

日程：5/4（月祝）～5/6（水振）

時間：10:00～12:00/13:30～16:00

料金：有料（詳細はHPへ）

定員：一部あり(当日現地先着)

場所：東口休憩所（中心ゾーン）

※小雨決行、荒天中止 当日AM8時30分にホームページにてお知らせいたします。

※メニューは予告なく変更になる場合がございます。

※当日のメニューや金額、定員は公園HPをご確認ください。

詳細を見る :https://takinopark.com/event/takino-gw-craft/■たきのマーチングデイ2026

初開催！市内マーチングバンドによる、GW最終日を華やかに飾る演奏を楽しもう！

日程：5/6（水振）

時間：11：00～ / 13：30～

１.11：00～ AXIS Drum＆Wind,Brass Corps

２.13：30～ DYE MARCHING BAND

料金：無料

定員：無し

場所：こどもの谷等（中心ゾーン）

※マーチングルートは等は後日公園HPにて公開。

詳細を見る :https://takinopark.com/event/takino-marching/

その他にも、ここでしか遊ぶことのできない遊具、新緑を見ながらのサイクリングなど、「滝野ならではの春」をお楽しみいただけます。

滝野公園ホームページ リニューアルのお知らせ

イベントカレンダー :https://takinopark.com/event/

この度、滝野すずらん丘陵公園ホームページをリニューアルいたしました。

今回のリニューアルにて、お客様により快適にご利用いただけるよう、各種機能の追加やデザイン・サイト構成の刷新を行いました。

引き続き、四季を通じた滝野ならではの魅力をわかりやすく・見やすく・楽しく伝える情報発信に努めてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先

滝野公園HP :https://takinopark.com/

国営滝野すずらん丘陵公園（滝野スノーワールド）

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 企画広報係

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

【各種SNSなど随時更新中！】

公園HP：https://twitter.com/takino_official

X：https://twitter.com/takino_official

Instagram：https://www.instagram.com/takino.park/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCXoR2ts5Zs-VdrpK49lNTEw

滝野の森ゾーンX：https://twitter.com/takinonomori