【今治市ふるさと納税】累計7,000件超の人気シリーズ第4弾。毛羽落ち率0.03%を実現した、老舗「渡辺パイル織物」謹製「上質無撚糸タオルケット」が新登場。

株式会社 今治あきない商社

この度、株式会社今治あきない商社（所在：愛媛県今治市、代表取締役：阿部秀二郎）は、『ふるさと納税限定タオル開発プロジェクト第4弾』として、タオルメーカー：渡辺パイル織物株式会社と共同開発した『上質無撚糸タオルケット』について、今治市ふるさと納税にて寄附受付を開始したことを発表いたします。

株式会社今治あきない商社が展開するオリジナル商品「ふるさと納税限定 上質タオルシリーズ」は、累計寄附申込み件数 7,432件を達成しました。また、楽天ふるさと納税サイトにおいては、レビュー平均評価★4.6以上と、極めて高いユーザー満足度を獲得しており、寄付者様からは「肌触りが良い」「吸水性が高い」「リピートしたい」といった評価を多数いただいております。（※2026年4月6日時点／自社集計）

渡辺パイル織物株式会社とコラボした第3弾の『上質ミニバスタオル』は、受付開始わずか1週間で寄附申込み件数92件を記録するなど、大きな反響をいただいております。

本シリーズは、ふるさと納税を通じて「地域の良いものに触れていただく」という価値を提供するとともに、日常生活の中で上質な使い心地を実感できる商品開発を目的としています。

地域の魅力と確かな技術を有する事業者と連携することで、品質にこだわりながら、満足度の高い商品を手に取りやすい価格で提供しています。

これまでの反響を受け、さらなる価値提供を目指し、日常生活の中で”今治タオルの心地よさ”をより実感いただける商品として、第4弾『上質無撚糸タオルケット』の開発に至りました。

■ふるさと納税だからこそ長く使える特別な今治タオルを届けたいという思いから開発されたタオル

「上質タオルシリーズ」特集はこちら :https://www.rakuten.co.jp/f382027-imabari/contents/jyoushitsuseries/

2024年度の全国ふるさと納税寄附金額は、約1兆2,728億円（※）を超える市場へと拡大しており、今治市においても地場主要産業である「タオル事業者」の販売チャネルとして重要性が高まりつつあります。そこで、市場が拡大するふるさと納税を通じて、より多くの皆様に高品質で安心・安全な今治タオルを日常で使っていただくために、タオルメーカー「渡辺パイル織物株式会社」と今治市の地域商社「株式会社今治あきない商社」が共同で本商品を開発しました。

（※総務省「ふるさと納税に関する現況調査」参照）

■「使えば分かる」国産（今治）タオルの品質

株式会社今治あきない商社×渡辺パイル織物株式会社

日々の暮らしに欠かせないタオルの良さは、実際に使ってみないと分からない。

今治タオル工業組合によると、現在、日本国内で流通するタオルの約85％は海外製とされており、国産（今治）タオルを日常で使用する機会は限られています。

日本最大のタオル産地「今治市」では、70社を超えるタオルメーカーが高い品質基準を守り、多くの方に満足頂けるタオルを提供するため、日々ものづくりに真摯に向き合っています。

高い品質管理基準、タオル生産に適した環境、熟練の技術者たちのもとで作られる今治タオル。

魅力溢れる国産（今治）タオルを使って頂く機会を創出するために、(株)今治あきない商社ではふるさと納税の仕組みを活用して本プロジェクトを推進しています。

■タオルケットで一番重視するのは「肌触り」。そんな声から生まれたタオルケット

今治タオルブランド認定品の上質無撚糸タオルケット

本商品の開発にあたり、タオルケット選びのこだわりについて、SNSにてアンケート調査を実施しました。その結果、60.3％以上の方が「肌触り」を最も重視すると回答。

「直接肌に触れるものだからこそ、妥協したくない」という消費者のリアルな声に応えるべく、”肌触りの良さ”を徹底的に追及した商品開発がスタートしました。

■無撚糸が生み出す、格別のやわらかさ

SNSでタオルケットに関するアンケート調査を実施

本商品最大の特徴は、「無撚糸」を採用している点です。

無撚糸とは、糸にほとんど撚りをかけずに仕上げた素材で、繊維本来のやわらかさを最大限に引き出すことができます。

これにより、「ふんわりとしたやわらかさ」「軽やかな掛け心地」「上質な肌触り」を実現しました。

日常的に使いやすく、満足度の高いタオルケットに仕上げています。

■市場では希少な「国産タオルケット」

やわらかな風合いの無撚糸を使用したタオルケット

現在、市場に流通しているタオルケットの多くは海外製であり、国産タオルケットは非常に限られています。

本商品は、今治の技術と品質基準をクリアした「今治タオルブランド認定商品」であり、希少性の高い国産タオルケットです。

日常使いのアイテムだからこそ、安心・安全で高品質な国産タオルケットを選びたい。

そんな想いに寄り添うタオルケットです。

■渡辺パイル織物(株)だからこそ実現できた「こだわりのクオリティと価格」

安心・安全の国産タオルケット

上質な綿と丁寧に織り上げる伝統的な製法にこだわる、渡辺パイル織物(株)だからこそ実現できたクオリティとふるさと納税返礼品として手に取りやすい価格設計。

素材の選定・製造方法にこだわり、上質さと日常使いでの使いやすさを両立しました。

今治タオルの品質基準をクリアし、使うたびに心地よさを実感できる一枚になっています。

■上質無撚糸タオルケットの4つのこだわりポイント

こだわりの素材と製法により、高い吸水性、柔らかな肌触り、毛羽落ちの少なさを実現。

無撚糸でありながら、毛羽落ち率0.03％という優れた品質に仕上げました。

ふんわり軽やかなで心地よい、今治タオルブランド認定商品のタオルケットです。

１.贅沢な肌触り

無撚糸を使用することで、やわらかく軽やかな肌触りを実現。

思わず頬ずりしたくなるような、上質で心地よい風合いが特徴です。

２.驚くほどの軽さ

空気を含んだような軽やかな仕上がりで、身体にふんわりと寄り添う快適な掛け心地を実現しました。

３.今治タオル基準をクリアする吸水性の高さ

高い吸水性により、寝汗をすばやく吸収。就寝中もさらりとした快適な肌触りを保ちます。

４.毛羽落ち率わずか0.03％

無撚糸でありながら、毛羽落ち率は驚異の0.03％。

こだわりの素材と製法により、長く使っても心地よい風合いが継続します。

■製品概要

ふるさと納税制度を通じた今治市主要産業の活性化

本商品は、今治市のふるさと納税返礼品として以下のサイトでお申し込みいただけます[表: https://prtimes.jp/data/corp/127151/table/86_1_1bdb0b6e7a505d9f60a7d6ac72614ca9.jpg?v=202604151051 ]

本商品は、日本最大のタオル産地「今治」の技術と知恵を結集し、ふるさと納税限定で販売します。

(株)今治あきない商社では、国産（今治）タオルの魅力を広く発信するとともに、「ふるさと納税という仕組みを通して、地域産業の活性化につなげたい」という想いを本プロジェクトに込めています。

高品質な「上質無撚糸タオルケット」を多くの方の日常に届けることで、地域の主要産業であるタオル製造業の魅力を認識していただき、地域経済の活性化につなげてまいります。

■渡辺パイル織物株式会社概要

今治のタオルメーカー「渡辺パイル織物株式会社」×今治の地域商社「株式会社今治あきない商社」の初のコラボ

渡辺パイル織物株式会社は、創業50年以上の老舗タオルメーカー。

経済産業省が認定する「次世代を担う繊維産業企業100選」に選出されており、5つの分野全てで先進的な取組が評価されています。

世界中の綿の特徴を理解し、最適な素材を厳選する。

綿・糸・加工・織り・デザイン一つひとつに丁寧に向き合い、日々使い続けても風合いが続く上質なタオルをつくっています。素材の良さを最大限に活かし、使う人に心地よさを届けることが、渡辺パイル織物株式会社のものづくりです。

渡辺パイル織物 WEBサイトはこちら :https://www.watanabe-pile.jp/

■株式会社今治あきない商社概要

株式会社今治あきない商社は、今治市が瀬戸内海の“へそ”に位置する立地条件を生かし、資金、消費、投資の流出を流入に変え、地域で所得が循環することを目指す「瀬戸内クロスポイント構想」実現のため、2023年6月2日に設立された地域商社です。

今治市ふるさと納税事業を通じて、魅力ある地場産品・観光資源等を市外に発信することで、地域活性化を目指しています。

今治市ふるさと納税はこちら（楽天市場） :https://www.rakuten.co.jp/f382027-imabari?scid=wi_ich_androidapp_shop_share

■愛媛県今治市より

皆様からふるさと納税を通じて頂きましたご支援（寄附金）は、「市民が真ん中」の住みよく、魅力あるまちづくり推進のため、心から感謝の気持ちを込めて大切に活用させていただいております。

その一例として、移住・定住施策などが評価され、「住みたい田舎ベストランキング（人口10万人以上20万人未満のまち）」において4年連続全４部門１位を獲得し、「選ばれるまち」としての地位を確かなものとしております。また、子育て支援の分野においても、妊娠・出産時から18歳まで子育て全般を切れ目なくサポートする「今治版ネウボラ」の取組が評価され、愛媛県内の自治体で初となる「日本子育て支援大賞」を受賞しました。

これからも皆様に選ばれるまちであり続けるよう、精進してまいります。

2026年版 第14回住みたい田舎ベストランキング

お問い合わせ

株式会社今治あきない商社

電話番号：0898-35-4641