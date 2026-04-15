【同朋大学】2027年4月同朋大学に新コース「経営情報コース」が誕生します

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学校法人同朋学園

2027年4月、同朋大学に新コース「経営情報コース」誕生


- 経営、データ、AIで、社会に価値を生み出す実践力を育成 -




同朋大学は、2027年4月、社会福祉学部に新たな学びとして「経営情報コース」を開設します。


本コースでは、経営学と情報技術、データサイエンス、DX・AIを横断的に学び、実社会で活用できる実践力の養成を目指します。



加えて、同朋大学の特色である社会福祉分野の学びを通して、他者理解やコミュニケーション力を高め、新たな価値やアイデアを創出できる人材を育成します。



■ 学びの特徴



本コースでは、経営学、ICT、データサイエンス、AI、行動経済学などの知識を体系的に学び、実際の事例やデータを活用しながら、課題解決に活かす力を養います。


また、人の行動心理を踏まえた意思決定やサービス設計についても学び、より実践的な視点を身につけます。



さらに、以下のような実践機会を通じて学びを深めます。


・企業や自治体と連携したDX事例の活用


・起業家との交流機会


・地域連携プロジェクトへの参加



カリキュラムは、4つのプログラムで構成されています。


「経営プログラム」「情報プログラム」「経済プログラム」「行政プログラム」


これらを通じて、知識と実践力をバランスよく修得します。



▼新たな学びの詳細はこちら


https://www.doho.ac.jp/departmental/socialwelfare/socialwelfare/manegement_and_information/





■ オープンキャンパス開催（4月25日）



2026年4月25日（土）開催のオープンキャンパスでは、新コース「経営情報コース」の説明会を実施します。

担当教員によるミニ講義も行い、実際の学びの一端を体験いただけます。



▼詳細・申込はこちら


https://www.doho.ac.jp/opencampus/20260425oc/




■ 大学概要




【名称】同朋大学


【学長】福田 琢


【所在地】愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1


【URL】https://www.doho.ac.jp/



【学部】


・社会福祉学部 社会福祉学科（心理学専攻／社会福祉専攻／子ども学専攻）


・文学部（人文学科／仏教学科）



【大学院】


・人間学研究科