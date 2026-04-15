【同朋大学】2027年4月同朋大学に新コース「経営情報コース」が誕生します
2027年4月、同朋大学に新コース「経営情報コース」誕生
- 経営、データ、AIで、社会に価値を生み出す実践力を育成 -
同朋大学は、2027年4月、社会福祉学部に新たな学びとして「経営情報コース」を開設します。
本コースでは、経営学と情報技術、データサイエンス、DX・AIを横断的に学び、実社会で活用できる実践力の養成を目指します。
加えて、同朋大学の特色である社会福祉分野の学びを通して、他者理解やコミュニケーション力を高め、新たな価値やアイデアを創出できる人材を育成します。
■ 学びの特徴
本コースでは、経営学、ICT、データサイエンス、AI、行動経済学などの知識を体系的に学び、実際の事例やデータを活用しながら、課題解決に活かす力を養います。
また、人の行動心理を踏まえた意思決定やサービス設計についても学び、より実践的な視点を身につけます。
さらに、以下のような実践機会を通じて学びを深めます。
・企業や自治体と連携したDX事例の活用
・起業家との交流機会
・地域連携プロジェクトへの参加
カリキュラムは、4つのプログラムで構成されています。
「経営プログラム」「情報プログラム」「経済プログラム」「行政プログラム」
これらを通じて、知識と実践力をバランスよく修得します。
▼新たな学びの詳細はこちら
https://www.doho.ac.jp/departmental/socialwelfare/socialwelfare/manegement_and_information/
■ オープンキャンパス開催（4月25日）
2026年4月25日（土）開催のオープンキャンパスでは、新コース「経営情報コース」の説明会を実施します。
担当教員によるミニ講義も行い、実際の学びの一端を体験いただけます。
▼詳細・申込はこちら
https://www.doho.ac.jp/opencampus/20260425oc/
■ 大学概要
【名称】同朋大学
【学長】福田 琢
【所在地】愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1
【URL】https://www.doho.ac.jp/
【学部】
・社会福祉学部 社会福祉学科（心理学専攻／社会福祉専攻／子ども学専攻）
・文学部（人文学科／仏教学科）
【大学院】
・人間学研究科