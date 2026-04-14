DJI Osmo Pocket 4 発表記念｜4月16日（木）YouTube生配信と店頭タッチ＆トライを同時開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店として、ドローンやカメラをはじめとする DJI製品の販売・サポートを手がける株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年4月16日（木）21時の「DJI OSMO POCKET 4（オズモ ポケット 4）」発表を記念して、DJI認定ストア 東京虎ノ門でカウントダウンイベントを開催します。

20時50分よりYouTubeで DJI Osmo Pocket 4 発表のカウントダウンをライブ配信し、発表後は新製品の特長をスタッフが詳しく紹介します。YouTube視聴者向けに、発表記念の特別なご案内も予定しています。ぜひ配信でご確認ください。

また、DJI認定ストア 東京虎ノ門では22時00分まで特別営業を行い、実機を手に取ってお試しいただけるほか、その場で予約購入も可能です。

DJI Osmo Pocket 4 発表カウントダウン YouTube生配信

日時：4月16日（木）20時50分～22時00分

内容：20時50分～ 製品発表カウントダウン

21時00分～ 製品紹介、質疑応答、コメント欄を通じた視聴者とのトーク

配信：YouTube Live

URL：https://youtube.com/live/l-f9_lIcUOk

DJI認定ストア 東京虎ノ門で特別営業を実施

DJI認定ストア 東京虎ノ門で、DJI Osmo Pocket 4 のタッチ＆トライを実施します。実機に触れながらカメラ性能をご確認いただけるほか、その場で予約購入も可能です。

営業時間：4月16日（木）22時00分まで

住所 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目35番5号 荒川ビル1階

アクセス：https://maps.app.goo.gl/sxJRyhVWFntQfaQh6

はじめてのDJI Mimo編集ワークショップ 開催

4月25日（土）には、DJI認定ストア 東京虎ノ門で、DJIの専用アプリを使ったVlog編集ワークショップを開催します。

セキドオンラインストアまたはDJI認定ストア 東京虎ノ門で対象製品をご購入いただいたお客様を対象に、初期設定から撮影、DJI Mimoアプリを使った編集までをサポートします。DJI Osmo Pocket 4 をきっかけに、Vlog撮影や編集を始めたい方におすすめの内容です。

開催日：2026年4月25日（土）

時間 ：午前の部 11時00分～13時30分（受付：10時50分～）

午後の部 15時00分～17時30分（受付：14時50分～）

会場 ：DJI認定ストア 東京虎ノ門

〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目35番5号 荒川ビル1階

詳細／お申込：https://sekido-rc.com/?pid=190659124

発表記念イベント／ワークショップ特設ページ

https://sekido-rc.com/?mode=f287

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。

また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催し、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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