1000名が登録！「新時代のお金持ち戦略」読書会～泉あすか氏と、藭田昌典が語る、AI時代の幸福論と資産形成の未来とは？

パブロス株式会社

2026年3月18日、約1000名の登録をいただき、パブロス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 神田昌典、以降パブロス）は、第105回「エキスパート読書会」を開催しました。タイトルは「お金に振り回されないための新時代のお金持ち戦略」。





『職業、お金持ち。』の著者である泉（冨塚）あすか氏と、対談者に経営コンサルタント/教育アントレプレナーの神田昌典をゲストに迎え、リードフォーアクションのアンバサダーである久保田一美氏によるファシリテーションで、幸せなお金持ちになる戦略や、お金との関係性について、熱気あふれる質問が飛び交った読書会となりました。





本レポートでは、単なる「稼ぐテクニック」を超えた、AI時代の幸福論と資産形成の未来をダイジェストでお届けします。







■「誰でも、今日からお金持ちになると決めていい」

2026年3月のエキスパート読書会のテーマは、「お金に振り回されないための新時代のお金持ち戦略」。ゲストには、25歳で資産1億円を突破した実践家であり、『職業、お金持ち。』の著者・泉あすか氏、そして経営コンサルタント/教育アントレプレナーの神田昌典氏を迎え、読書会参加登録者数は約1000名という熱狂的なイベントとなりました。

読書会の幕開け、泉あすか氏は「お金持ちは、お花屋さんや宇宙飛行士になりたいと思うのと同じように、誰でも目指していい職業です」と語りかけました。

泉氏自身、大学2年生の時に10万円から投資をスタート。当初は知識不足のままFXに投資して資金を失ったり、2000万円もの詐欺被害に遭ったり、といった「骨太な」苦労も経験しています。その時資産家にその経験を分かち合うと、「2000万円で、まだよかった」という反応だったそうです。資産家の方であっても、お金で失敗したことがない人はおらず、大事なのはその失敗の経験をどのようにとらえ、そこから何を学ぶか、どのように次に生かすかなのです、という言葉に、参加者は深くうなずきました。







■悩む前に、最短最速でできることをやり、PDCAをぐるぐる回して軌道修正

泉氏を突き動かしたのは「いつ終わるかわからない人生を、最速でボーナスステージに持っていきたい」という情熱でした。「幼少期に体が弱かったためもあるのか、自分自身が望むような生き方をするにはどうしたらいいのか、と考えていました。悩むより、最短最速でできることに挑戦すれば、同じことを100回でもやることができますし、PDCAをぐるぐる回して軌道修正も可能になります。悩む前にやってしまおう、という考え方です」

「お金は、時間を短縮し、やりたいことを叶えてくれる便利な道具。この資本主義社会において、その権利は誰にでも用意されています」





参加者の質問への泉氏の回答には、“参考になる！”“目から鱗。未来の扉が開きました”“感謝力素晴らしい”“自分もお金を生み出し稼げるという認識は大事”、といったコメントがチャットに溢れました。

■2030年、富の主役は女性へ。神田昌典氏が語る「時流」

対談パートでは、神田昌典氏から衝撃的な未来予測が共有されました。「2030年までに女性が世界の個人資産の40～45%を支配し、2045年までには105兆ドル以上の資産を持つと予想されている」というデータです（出典：INTERNATIONAL FINANCE）。さらに、約1000名の皆様に泉あすか氏の読書会にご登録いただいたこと。

これまでの「苦労して、努力して、稼ぐ」という古い価値観が崩壊し、広告以上に、泉あすか氏のような個人のインフルエンサーが、「自由に、楽しく、お金持ちになり、社会に価値を提供する」といった影響を拡げていく時代が到来しています。





さらに、神田氏は「AIによって推奨銘柄が人間より正確に導き出される時代、投資リテラシーは『必修科目』になる」と指摘。

これに対し泉氏も、「稼ぐ（入金力）」と「投資」の両輪を回す重要性を強調しました。単に節約するのではなく、自分の能力を磨き、余剰資金を賢く運用することが、自分と大切な人を守る盾となるのです。







■ 「地球を遊び尽くす」お金の使い道

泉氏が現在、最も大切にしているのは「誰かに初体験をプレゼントすること」だと言います。家族をファーストクラスでフランス旅行に連れて行くなど、顔の見える誰かが笑顔になることにお金を使う。その幸せが「倍増」して自分に返ってくる感覚こそが、真の豊かさの正体です。

「人生は壮大な暇つぶし。苦しいことに時間を使っている暇はありません。自分自身も、周りの人も、楽しく幸せにすることに時間やお金を使いたい。みんなでサバンナの夕陽を見たり、地球を遊び尽くしたりしたいんです」





読書会参加者は、「未来を選ぶために、今必要なことは？」という問いを手に、短時間の集中読書と参加者同士の対話（ブレイクアウトセッション）を行い、以下のような具体的なアクション宣言が次々と飛び出しました。

「まずは不用品販売から、自分でお金を生み出せる自信を持つ」

「気持ちが下がった時、うまくいかないことに直面した時にこそ、何を学ぶことができるかを考える」

「周りへの感謝を、形にして示していく」





泉あすか氏という「新時代のロールモデル」との出会いは、多くの参加者の可能性の扉を開きました。お金に振り回されるのではなく、お金を友として、共に未来を創る。読書会の90分間で、そんな新しい生き方の種がまかれました。

次回のリードフォーアクション・エキスパート読書会は、2026年4月23日（木）「世界本の日（ワールドブックデー）」に開催予定です。あなたも、一冊の本をきっかけに人生を動かしてみませんか？

■ゲストプロフィール

◆ゲスト：泉（冨塚） あすか氏

投資歴17年／個人投資家。投資コミュニティ “Revolution”、脳改革プログラム “THE GATE”等主宰。

「お金を理由に何かを諦める人生とは生涯無縁でいよう」 と決め、大学2年次に10万円から資産運用を始める。25歳で資産億超え・アーリーリタイアを達成。2016年3月より、ひとりでも多くの人が自分のやりたいこと・欲しいもの・豊かなライフスタイルを手に入れられるよう、自身の経験を元に投資を教え始める。受講者累計10,000名以上。日給～月収100万円超え、半年間の利益2,000万円超えなど、初心者から結果を出すメンバーを数多く輩出している。

著書『職業、お金持ち。』は発売後7刷のベストセラー（すばる舎）。Yahoo!ニュース1位獲得、地上波TV、ABEMA Prime出演など多岐に渡り活躍中。

◆特別ゲスト：神田 昌典

パブロス株式会社 代表取締役。国内外2万社を支援してきた経営コンサルタント/教育アントレプレナーであり、100冊を超える著作を持つベストセラー作家。教育・企業・行政・国際機関を結び、「探究が社会を動かす」時代のリーダー育成を推進しています。

◆ファシリテーター：久保田 一美

人材育成コンサルタント、企業研修講師として活躍するリードフォーアクション・アンバサダー。「一冊の本が人と組織を変える」という強い信念を持ち、企業研修にリードフォーアクションや、本を取り入れる独自の手法を展開。穏やかで確実なファシリテーションにより、安心安全な対話の場を作り、組織活性化に繋げる専門家。

■本でつながり、人とつながり、学びを「行動」に変える場

パブロスのエキスパート読書会は、本でつながり、人とつながり、学びを「行動」に変える場です。本を事前に読まなくても参加でき、本の目次や気になる章から“問い”を立て、書籍や、ほかの参加者の方との討議や、著者への質問などから、新たな気づきや発見を得て、行動変容につながる一歩を言語化していきます。

そして、パブロスの読書会の質の高い場を支えているのが、専門的なトレーニングを積んだ認定ファシリテーターと、経験豊富なアンバサダーの存在です。

■法人における読書会の豊富な経験を持つ読書会アンバサダー

パブロスには、読書会を円滑に進行するための専門資格を持つ「リーディングファシリテーター」が多数おり、参加者が本を読んでいなくても、読書会での対話から深い気づきを得られるよう、独自のステップを用いた進行スキルを習得しています。さらに、組織開発や人材育成の第一線で活躍する、豊富な読書会開催の実績を持つ「アンバサダー」が、法人向けの読書会を強力にバックアップしています。





企業の読書会では、設定した組織変革や課題のテーマに沿って書籍を複数選定するなど創意工夫し、対象とする組織内、場合によっては組織横断的な対話や議論を促進し、プロジェクト創出や組織課題の解決に導いていきます。大手メーカー等での社内読書会を通じて、部署の垣根を越えた人脈作りや、自律型社員の育成を支援しています。本読書会は、経験豊富なアンバサダーの中から、久保田一美氏によるファシリテーションで進行されました。

■ “問い”を立て、本からの気づきを「行動」に変える、パブロスの読書会

パブロスのリードフォーアクションの読書会は、本でつながり、人とつながり、学びを「行動」に変える場です。本を事前に読まなくても参加でき、本の目次や気になる章から“問い”を立て、書籍や、ほかの参加者の方との討議や、著者への質問などから、新たな気づきや発見を得て、行動変容につながる一歩を言語化していきます。 最新のパブロスの読書会情報は、公式LINE（https://lstep.app/apGDmAj( https://lstep.app/apGDmAj )

）から得ていただくことが可能です。





















