ネモフィラ 見頃（７分咲き）になりました（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団見頃を迎えた「みはらしの丘」のネモフィラ （2026年4月12日撮影）

国営ひたち海浜公園の「みはらしの丘」では、約530万本のネモフィラが4月11日に7分咲きとなり、見頃を迎えました。

今年は平年より2日早い見頃となっております。今後は4月16日頃に満開となる見込みで、その後は25日頃まで、丘一面を彩る青の絶景をお楽しみいただける見通しです。

なお、ピークを過ぎた後も、4月いっぱいは比較的花数の多い状態が続く見込みで、引き続きネモフィラの美しい景観をご鑑賞いただけます。

ネモフィラ開花予想 2026年4月13日現在最新のネモフィラ開花予想はこちら :https://www.hitachikaihin.jp/event/flowering/forecast-nemophila.html

【ネモフィラの映像をご提供いたします】

過去に撮影したネモフィラの映像（ドローン・地上撮影）をメディア各社様へご提供しています。お気軽にお問い合わせください。

※昨年の映像は即日、今年の撮影分は4月18日頃からご提供可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K5tat5CUVcs ]

青の絶景をつくる、小さな花

ネモフィラはムラサキ科（旧ハゼリソウ科）ネモフィラ属で、北アメリカ原産の一年草。高さ10～20cmほどの株に、直径2～3cmの小さな青い花を咲かせます。和名の「瑠璃唐草」は、瑠璃色の花と唐草模様に似た葉の形に由来。英名の「Baby blue eyes」は花の中心部が白く、小さくて愛らしい青い花の様子が、無垢で美しい赤ちゃんの青い瞳を連想させることに由来しています。

国営ひたち海浜公園におけるネモフィラの植栽は2002年に始まり、今年で25年目を迎えます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/727_1_5c067128e35578dba6e83e16e011691e.jpg?v=202604130251 ]

おすすめフォトスポット

花畑への入口をイメージした“扉”とナノハナの饗宴

ナノハナ畑の美しい景観をより引き立てるフォトスポットとして、昨年秋に続き“扉”の演出が登場しました。みはらしの丘を背景に、ネモフィラとナノハナが織りなす色彩豊かな風景をお楽しみいただけます。

花々に囲まれた空間では、まるで扉から現れたかのような写真を撮影することができ、ご来園の記念撮影スポットとしてご利用いただけます。なお、赤い扉は昨年秋に初めて設置されたもので、ネモフィラの時期に登場するのは今回が初めてとなります。

2026年4月12日撮影2026年4月12日撮影ナノハナ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/727_2_0f41559f97a6ad373fbdfb79f73f8a9b.jpg?v=202604130251 ]トゥンクトゥンクがやってくる！2026年4月12日撮影

ネモフィラの前に、GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」がやってきます。期間限定で展示されるトゥンクトゥンクのモニュメントの前で記念撮影ができます。

展示期間：2026年4月12日～5月10日

展示場所：みはらしの丘ふもと

おすすめイベント

おすすめイベントとして、ネモフィラの魅力をより深く楽しめる各種プログラムを開催します。花の見どころや撮影スポットを紹介するガイドイベントのほか、押し花を使ったアロマワックスバーづくり体験など、多彩な内容をご用意しています。

おすすめネモフィラグルメ

ネモフィラガイド 4月19日（日）、 25日（土）Flowerフォトポイントガイド ネモフィラ 4月25日（土）ネモフィラのアロマワックスバーづくり 5月16日（土）

ネモフィラとあわせておすすめしたいのが、春限定のネモフィラグルメです。大好評の「ネモフィラブルーソフト」や「児玉冷菓のババヘラアイス『ネモフィラ』」など、人気のスイーツが勢ぞろいします。

青い花のハーブ“バタフライピー”で色づけした「ネモフィラブルーラテ」は、茨城県産のハチミツを使用した数量限定のハニーミルク。フローラルな香りとやさしい甘さが特徴の一杯です。

そのほか、ネモフィラブルーソフトとレモネードの爽やかな組み合わせが楽しめる「ネモフィラブルーフロート」など、写真映えするスイーツも多数ご用意しています。

ネモフィラブルーソフト児玉冷菓のババヘラアイス「ネモフィラ」ネモフィラブルーラテネモフィラブルーフロート春の飲食情報の詳細はこちら :https://static.ibaraki-ebooks.jp/actibook_data/20260319_hitachiseasidepark_oishii_yorimichi_book_2026_spring/HTML5/sd.html#/page/1国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係

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