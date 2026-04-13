英国と日本における地域共創の最前線東京藝術大学との《共創フォーラムVol.2》を開催「Arts, Health & Wellbeing ミュージアムで幸せ(ウェルビーイング)になる。」

2026年5月23日（土）/国立新美術館

独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター（略称：NCAR）（東京都千代田区 センター長：田中正之）は、来る5月23日（土）、健康とウェルビーイングに良い影響をもたらすアートや文化の活動を推進するため、ブリティッシュ・カウンシルとの共催で、東京藝術大学とともに共創フォーラムVol.２「Arts, Health & Wellbeingミュージアムで幸せ（ウェルビーイング）になる。−英国と日本における地域共創の最前線」を国立新美術館（東京）にて開催します。































「Arts, Health & Wellbeing −ミュージアムで幸せ(ウェルビーイング)になる ―英国と日本における地域共創の最前線」キービジュアル





































クリエイティブヘルスと文化的処方に関する国際連携協定（MoU）の締結国立アートリサーチセンター、東京藝術大学「共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点（通称：ART共創拠点）」、英国マンチェスター大学「クリエイティブ・マンチェスター（Creative Manchester）」の３機関は、クリエイティブヘルスと文化的処方の分野における国際連携協定（MoU）の締結にもとづく研究活動を2026年度より開始します。英国のマンチェスターはクリエイティブヘルスを推進する英国有数の自治体であり、クリエイティブ・マンチェスターは大学・文化施設・自治体が一体となって研究活動と社会実装を進めるプラットフォームです。こうした文化・研究・行政の連携モデルは、NCARやART共創拠点が進める文化的処方の取組とも共鳴するものであり、日英双方の知見の交流を通じた研究の深化が期待されます。今回のフォーラムはこの国際連携の一環として開催されるものであり、英国から研究者・実践者を迎え、日英の知見を共有する場となります。フォーラム終了後にはMoU締結式を実施予定です。＊取材をご希望の方は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。・締結式日時：2026年5月23日（土）17:30〜17:50・会場：国立新美術館 3階講堂（港区六本木7丁目22-2）・参加：関係者のみまた、この協定により、5月27日に京都大学で行われる京都大学国際シンポジウム「社会的処方・文化的処方国際会議(the International Social Prescribing Conference 2026)」（https://ispc2026.symposium-hp.jp/jp/index.html）においても、この三者によるセッションを行います。

本件に関するお問合わせ先『国立アートリサーチセンター』広報事務局TEL 03-4570-2273 FAX 03-4580-9127E-mail ncar@prap.co.jp※営業時間：月〜金 10時〜18時（祝日・年末年始除く）関連リンク国立アートリサーチセンター公式サイトhttps://ncar.artmuseums.go.jp/共創フォーラムVol.２サイトhttps://ncar.artmuseums.go.jp/events/d_and_i/wellbeing/post2026-3137.html