中国ドラマ「そして救いの星が輝いた」が4月13日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート │「家族の名において」の演出家×脚本家コンビのヒーリング・ラブロマンス
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年4月13日（月）より中国ドラマ「そして救いの星が輝いた」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346713/images/bodyimage1】
(C) 2022 China Huace Global Media Co., Ltd.
中国ドラマ「そして救いの星が輝いた」のあらすじ
安星病院の新院長ルー・ジャオシーは、翌日に就任会議を控えソロキャンプを楽しんでいたが、大雨に見舞われ、救出した迷いヤギと共に車ごと土砂崩れに巻き込まれてしまう。偶然にもヤギを探しに来た桃源村診療所に派遣されている医師のイエ・シーランに助けられるが、最近村に出没する偽薬酒売りだと疑われたうえに、道路復旧まで足止めを余儀なくされてしまい……。
キャスト
ツォン・シュンシー 「江湖英雄伝～HEROES～」「宮廷衛士の花嫁」
リャン・ジェイ 「飛狐外伝（ひこがいでん）レガシー・オブ・ヒーロー」「寵妃の秘密」シリーズ
ジョウ・ズーハン 「沈睡花園 シークレット・メモリーズ」
リー・リンフェイ 「キミだけのヒーローになりたい」
スタッフ
演出：ワン・ズン 「家族の名において」「働く女子流ワタシ探し」
脚本：ワン・ションチェン 「家族の名において」「働く女子流ワタシ探し」
【配信開始日】
2026年4月13日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/hivenus?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/hivenus?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国ドラマ「そして救いの星が輝いた」のあらすじ
安星病院の新院長ルー・ジャオシーは、翌日に就任会議を控えソロキャンプを楽しんでいたが、大雨に見舞われ、救出した迷いヤギと共に車ごと土砂崩れに巻き込まれてしまう。偶然にもヤギを探しに来た桃源村診療所に派遣されている医師のイエ・シーランに助けられるが、最近村に出没する偽薬酒売りだと疑われたうえに、道路復旧まで足止めを余儀なくされてしまい……。
キャスト
ツォン・シュンシー 「江湖英雄伝～HEROES～」「宮廷衛士の花嫁」
リャン・ジェイ 「飛狐外伝（ひこがいでん）レガシー・オブ・ヒーロー」「寵妃の秘密」シリーズ
ジョウ・ズーハン 「沈睡花園 シークレット・メモリーズ」
リー・リンフェイ 「キミだけのヒーローになりたい」
スタッフ
演出：ワン・ズン 「家族の名において」「働く女子流ワタシ探し」
脚本：ワン・ションチェン 「家族の名において」「働く女子流ワタシ探し」
【配信開始日】
2026年4月13日（月）
【視聴ページ】
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【特集ページ】
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