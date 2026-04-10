琵琶湖を望むロケーションが魅力の「プレサンス ロジェ 大津京 レイクヴィラ」最終分譲開始

株式会社プレサンス※プレサンスロジェ 大津京 レイクヴィラ Eタイプ(1503号室)リビング完成図(※１)

株式会社プレサンス（本社 大阪府大阪市中央区、代表取締役社長 原田 昌紀、以下「当社」）は、このたび新築分譲マンション「プレサンス ロジェ 大津京 レイクヴィラ」の最終分譲を開始いたします。

当社は、湖西エリアの生活利便性が現在ほど整っていない時期から、この地の将来性に着目し、土地の仕入れとマンション開発を進めてまいりました。エイジングコート琵琶湖プレミアビューやプレサンス ロジェ 琵琶湖グランドビューの販売当時は、幹線道路の整備も現在ほど進んでおらず、競輪場跡地も残るなど、今のような利便性が備わった環境ではありませんでした。

その後、エリア内では道路整備が進み、大型複合施設「ブランチ大津京（徒歩6分／現地より約480m）」や「バロー茶が崎店（徒歩6分/現地より約450m）」などの商業施設も整備され、湖西エリアは水辺の開放感と生活利便を兼ね備えた住環境へと変化してきました。当社は、こうした利便性が十分に整う以前から、このエリアの価値を見据えて住まいを提案してきた実績があります。



当社が早くから湖西エリアに着目してきた理由のひとつは、琵琶湖の眺望(※2)と住空間の心地よさを両立しやすい立地特性にあります。琵琶湖の南側で住戸から湖を望もうとする(※2)と、北向きの住戸計画になりやすい一方、湖西エリアでは東向きや南向きのバルコニー、リビングを確保しながら琵琶湖を望める(※2)住戸を計画しやすく、朝の光を取り込みやすい明るい住空間を実現できます。住戸によっては、琵琶湖花火大会(※3)をリビングから楽しめるなど、この地ならではの魅力を日常の中で感じていただけます。

※屋上テラス完成図(※4)

加えて、湖西エリアは京都方面へのアクセスに恵まれている点も大きな特長です。最寄りのJR湖西線「大津京」駅（徒歩11分／現地より約850m）からは新快速が利用でき、わずか2駅の「京都」駅へ約10分（日中平常時）で快適なアクセスが可能です。このように京都中心部を日常使いできるフットワークを備えながらも、自然の潤いを感じる落ち着いた住環境と、都市の利便性をあわせて享受できる魅力的な立地となっています。

こうした湖西エリアの魅力を見据え、当社はこれまでもこの地で住まいを提案してまいりました。今後も、このエリアならではの価値を生かした住まいづくりに取り組んでまいります。

(※１)販売対象に家具、家電、その他調度品等は含まれません。

(※2) 眺望は各住戸により異なり、将来にわたって保証されるものではありません。また周辺環境の変化により将来眺望が遮られる場合があります。

(※3) 「びわ湖花火大会」は社会情勢により変更・中止になる場合があり、将来にわたって保証するものではございません。あらかじめ、ご了承ください。

(※4)掲載の屋上テラス完成図は、計画中の図面を基に描いたものです。現地15階相当から撮影した写真(2023年11月撮影)に花火のCG処理を施したもので、実際とは異なる場合がございます。また、眺望は将来にわたって保証するものではございません。

※徒歩分数は80mを1分として計算した概測時間で、端数は切り上げています。

物件概要

物件名：プレサンス ロジェ 大津京 レイクヴィラ

所在地：滋賀県大津市柳が崎字小麦尻45番2（地番）

交通：JR湖西線「大津京」駅徒歩11分、京阪電鉄石山坂本線「京阪大津京」駅徒歩14分

総戸数：63戸

間取り：1LDK・1LDK＋S（納戸）・2LDK・2LDK＋S（納戸）・2LDK＋2S（納戸）

専有面積：48.15平方メートル ～84.53平方メートル

※本記事内では物件概要をすべて記載できないため、詳細につきましては、公式サイトの物件概要ページをご確認ください。

詳細を見る :https://www.pressance-group.jp/pl-olv63



現地案内図

※地図は略地図につき省略されている道路・施設等があります。周辺施設のすべてを表示してはおりません。

【会社概要】

〈株式会社プレサンス〉

株式会社プレサンスは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2025年には、近畿圏で16年連続、名古屋市内で15年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。さらに、2025年の全国分譲マンション供給戸数ランキングにおいても第1位を獲得し、全国トップの実績を誇ります。

URL：https://www.pressance.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス 広報戦略室

電話番号：0120-705-090

メールアドレス：kouhou@pressance.co.jp