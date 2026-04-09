ついてくる台車、次の進化へ「ひもーんII」誕生！

株式会社レンタルのニッケン

2026年4月9日

株式会社レンタルのニッケン

株式会社レンタルのニッケン（本社：東京都港区、代表取締役社長：齊藤 良幸）は、両備ホールディングス株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役COO：三宅 健夫）と共同で、建設現場や工場などにおける作業員の負担軽減を目的とした、自動追尾型の運搬用ロボット台車「かもーん・ひもーん」をリニューアルし、新モデル「ひもーんII」として新たに開発しました。このたび、「ひもーんII」のレンタルを開始いたします。

従来品である「かもーん」は、自動的に人を追従して走行する運搬用ロボット台車として、建設現場や工場などにおける運搬作業の省力化に貢献してきました。今回のリニューアルでは、従来モデルの特長である複数台連結による台車追従機能、最初に認識した人やモノを追従する機能、手動操縦による電動アシスト機能を踏襲しつつ、利便性と安全性の向上を図るため、新たに3つの機能を追加しました。

■「ひもーんII」の主なリニューアル機能

1．ひもを使ったルート走行機能

従来のI型では反射ロープのみで走行ルートを感知していましたが、「ひもーんII」では色認識方式を採用。赤・黄色のひもを認識することで、より分かりやすく、柔軟なルート走行が可能になりました。

2．操作盤・コントローラーのシンプル化

操作盤の構造を見直し、直感的に操作しやすいシンプルなデザインへ刷新しました。コントローラーは片手で操作できるサイズとし、現場作業中でも扱いやすくなっています。

3．LEDライト・音声ガイダンス機能の追加

走行時に周囲を照射するLEDライトを新たに搭載。音声ガイダンスと組み合わせることで、周囲への注意喚起を行い、安全性を向上させました。LEDライトは走行モードに応じて色別に点灯し、稼働状態を視覚的に確認できます。

■外形図

レンタルのニッケンは、これからもお客様の「困った」に耳を傾け、より安心してご利用いただける製品の開発・提供に全力で取り組むことで、作業の効率化、省人化および安全性の向上に貢献してまいります。