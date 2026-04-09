TVアニメ「彼女、お借りします」より、水原千鶴の新規描き下ろしイラストを使用したくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『彼女、お借りします』の豪華賞品が手に入る＜「彼女、お借りします」オンラインくじ 水原千鶴とお誕生日デート＞を、2026年4月16日(木)12時より販売します。

期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドプレート全3種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜「彼女、お借りします」オンラインくじ 水原千鶴とお誕生日デート 概要＞

販売期間：2026年4月16日(木)12:00～2026年5月14日(木)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kanokari_chizuru_bd/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！パブミラー（全3種）

A賞：選べる！B2タペストリー（全3種）

B賞：アクリルスタンドプレート（全3種）

C賞：アクリルキーホルダー（全10種）

D賞：缶バッジ（全13種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドプレート全3種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■遊園地デートA、水着デートA、お泊まりデートA

2026年4月16日(木)12:00～4月30日(木)11:59

■遊園地デートB、水着デートB、お泊まりデートB

2026年4月30日(木)12:00～5月14日(木)11:59

■おまけキャンペーン-2

4月19日は水原千鶴のお誕生日！

該当期間中に【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド 水原千鶴BD」ももれなく1枚プレゼント!!

※全1種。

【対象期間】

■ミニブロマイド 水原千鶴BD

2026年4月19日(日)0:00～23:59

■おまけキャンペーン-3

【20連セット】をご購入いただいたお客様には「お祝いジオラマ」をもれなく1個プレゼント!!

※全3種、ランダムでの配布となります。

■ボーナスチャレンジ

【20連セット】をご購入いただいたお客様の中から、抽選で、期間ごとに先着3名様ずつ、合計9名様に「特大スタンディパネル」をプレゼント!!

※期間内であっても各期間3名様が当選した時点で終了となります。

【対象期間】

■遊園地デート

2026年4月16日(木)12:00～4月23日(木)11:59

■水着デート

2026年4月23日(木)12:00～4月30日(木)11:59

■お泊まりデート

2026年4月30日(木)12:00～5月14日(木)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/