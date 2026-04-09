TVアニメ「彼女、お借りします」より、水原千鶴の新規描き下ろしイラストを使用したくじが登場！

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株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『彼女、お借りします』の豪華賞品が手に入る＜「彼女、お借りします」オンラインくじ 水原千鶴とお誕生日デート＞を、2026年4月16日(木)12時より販売します。



期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドプレート全3種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!





＜「彼女、お借りします」オンラインくじ 水原千鶴とお誕生日デート 概要＞


販売期間：2026年4月16日(木)12:00～2026年5月14日(木)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kanokari_chizuru_bd/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！パブミラー（全3種）





A賞：選べる！B2タペストリー（全3種）





B賞：アクリルスタンドプレート（全3種）





C賞：アクリルキーホルダー（全10種）









D賞：缶バッジ（全13種）









※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドプレート全3種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン-1


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!



※期間により絵柄は異なります。


※ランダムでの配布となります。



【対象期間】


■遊園地デートA、水着デートA、お泊まりデートA


2026年4月16日(木)12:00～4月30日(木)11:59


■遊園地デートB、水着デートB、お泊まりデートB


2026年4月30日(木)12:00～5月14日(木)11:59





■おまけキャンペーン-2


4月19日は水原千鶴のお誕生日！


該当期間中に【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド 水原千鶴BD」ももれなく1枚プレゼント!!


※全1種。



【対象期間】


■ミニブロマイド 水原千鶴BD


2026年4月19日(日)0:00～23:59





■おまけキャンペーン-3


【20連セット】をご購入いただいたお客様には「お祝いジオラマ」をもれなく1個プレゼント!!



※全3種、ランダムでの配布となります。





■ボーナスチャレンジ


【20連セット】をご購入いただいたお客様の中から、抽選で、期間ごとに先着3名様ずつ、合計9名様に「特大スタンディパネル」をプレゼント!!



※期間内であっても各期間3名様が当選した時点で終了となります。



【対象期間】


■遊園地デート


2026年4月16日(木)12:00～4月23日(木)11:59


■水着デート


2026年4月23日(木)12:00～4月30日(木)11:59


■お泊まりデート


2026年4月30日(木)12:00～5月14日(木)11:59





■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/