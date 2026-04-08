TriNetX、Zetta Genomics社の主要資産を取得し、グローバルなプロバイダーネットワークにおけるゲノミクスデータの連携機能を強化





TriNetX® は、受賞歴のある XetaBase® 技術を研究および患者ケアの革新に活用している既存の Zetta Genomics 社のすべての顧客を、引き続きサポートしてまいります。

マサチューセッツ州ケンブリッジおよび英国ケンブリッジ、2026年4月7日 /PRNewswire/ -- 世界をリードする医療データ連携ネットワークであるTriNetXは、本日、英国ケンブリッジを拠点とするヘルスケア技術企業であり、現在TriNetXのパートナーでもあるZetta Genomics社の主要資産を取得したことを発表しました。この買収により、TriNetXのゲノムデータ管理・解析機能が拡張され、マルチオミクスデータの連携取得が可能となります。これにより、ヘルスケアプロバイダーは、より良い医療提供と臨床研究のために表現型データとマルチオームデータを統合する能力を高められ、TriNetXのライフサイエンス分野の顧客は、コスト効率の高い方法で大規模データ研究を実施できるようになります。

Zetta Genomics社の主力プラットフォームであるXetaBaseは、集団規模のゲノム解析のために設計されたマルチオミクスの取得・解析プラットフォームです。XetaBaseは現在、主要な医療提供機関、ライフサイエンス企業、研究機関で使用されています。

TriNetXとZetta Genomics社は、TriNetXのゲノムデータプログラムの一環として、2024年から緊密に連携してまいりました。この協力関係の中で、両社は、ゲノムデータと表現型データにわたる安全な連携クエリを実証する実質的な技術実証を完了し、完全性が高く分析的に堅牢な洞察を提供することができました。この取り組みは、さらなる拡大のための強力な基盤を確立するものです。

「当社の最高執行責任者（COO）であるSteve Kundrot氏とそのチームが率いるパートナーシップ活動を通じて、当社はZetta Genomics社のリーダーシップ、技術力、および目的に適ったアプローチに深く精通するようになりました。また、Zetta Genomics社の信頼できるヘルスケアプロバイダーとの関係性と強固な分析プラットフォームには、一貫して感銘を受けております。Zetta Genomics社のXetaBaseプラットフォームをTriNetXのエコシステムに迎えることは、当社にとって重要な節目となります。

この買収は、マルチオミクスに対応した研究を推進し、データインフラを拡張するための実用的で地域に根ざしたアプローチによって医療提供者をサポートするという当社の取り組みを反映したものです。」と、TriNetXの取締役会長Jeff Margolis氏は述べています。

TriNetXの最高科学責任者であるJeffrey Brown博士は、次のように述べています。「XetaBase技術を加えることによって、データを通じて人々の健康を向上させるという当社の目的は明らかに強化されます。なぜなら、異なるデータタイプの統合が臨床および科学の進歩に不可欠であると強く信じているからです。」

Zetta Genomics社の最高経営責任者（CEO）兼最高技術責任者（CTO）であるIgnacio Medina Castello氏は、次のように述べています。「Zettaのチームが築き上げたものを誇りに思うとともに、XetaBaseがTriNetXのデータ、ソフトウェア、およびインテリジェンス機能の一部となることを楽しみにしています。TriNetXとの協業は、当初から、ゲノムデータと臨床データを安全に大規模に連携させることが可能であることを実証していました。TriNetXと完全に統合することで、この取り組みをより迅速に進め、より広範なグローバルなヘルスケアおよび研究パートナーのコミュニティに届けることができます。」

TriNetX, LLC について

TriNetXは「より良い人間の健康のためのグローバル・トゥルース・エンジン」（The Global Truth Engine for Better Human Health™）であり、組織が患者ケアで実際に起こっていることを理解できるよう支援します。当社は、世界中の医療システム、研究者、企業を実際の患者データに結びつけ、仮定ではなく現実に基づいて、より適切な意思決定を行えるようにしています。

データは20カ国以上、11,000以上の医療機関から直接取得され、正確性、プライバシー、および信頼を保護するためにそれらの機関内に保管されています。TriNetXは、このデータを科学的専門知識とテクノロジーと組み合わせることで、顧客がより良い質問を行い、結果を解釈し、自信を持って前進できるよう支援します。

詳細はtrinetx.com をご覧いただくか、LinkedIn でTriNetXをフォローしてください。

メディア問い合わせ先

TriNetX

Karen Tunks

Eメール：Karen.Tunks@TriNetX.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/542641/TriNetX_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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