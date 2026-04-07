AI動画編集ソフト「Edimakor」Ver.4.8.0を公開、AI音楽生成に「Lyria 3 Pro」を搭載、写真から楽曲生成も可能に

HitPaw.,Limited

好きなキャラクターで、映画のワンシーンを再現したり、

思い出の写真から“音楽”を作ったり--。

株式会社HitPawは、AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/grD9j4)」の最新バージョンVer.4.8.0を公開しました。



今回のアップデートでは、Googleの音楽生成モデル「Lyria 3 Pro」を新たに搭載。写真からその場の空気感を反映した音楽を生成できるほか、動画生成AI「Kling 3.0 Motion Control」の導入により、キャラクターの表情や動きをより自然にコントロールできるようになりました。

さらに、スクリプトから動画を自動生成する新機能AIVG「 ストーリーから動画生成」の先行体験版も公開。AIが単なるツールにとどまらず、あなたの「専属ディレクター」として機能する新しい編集体験をお届けします。

Edimakor V4.8.0でアップデートの目玉機能

1.【音楽の新しい体験】写真から生まれる、オリジナル楽曲

HitPaw Edimakor Windows バージョン v4.8.0 リリース

AI音楽生成(https://reurl.cc/Emokdn)機能では、Google最新モデル「Lyria 3 Pro」を新たに採用。

従来と比べて音質やボーカル表現が向上し、より完成度の高い楽曲生成が可能になりました。

- 写真（1～10枚）をもとに、シーンに合った音楽を生成- 歌詞・スタイル・長さ（最大約3分）の指定に対応- 歌詞の自動生成にも対応（多言語）AI音楽生成モデル追加-Lyria 3 Pro

例えば：

旅行の写真、卒業や記念日のワンシーン

こうした“視覚の思い出”を、音楽として残す新しい使い方も可能です。

2.【キャラクター表現の進化】動きと表情の再現力を強化

動画生成AI「Kling 3.0 Motion Control(https://reurl.cc/j6Dx0L)」の導入により、

キャラクターの動きやジェスチャーをより細かく制御できるようになりました。

- 複数アングルでも顔の一貫性を維持- 表情や感情のニュアンスをより自然に再現Kling 3.0 Motion Controlを追加

これにより、オリジナルキャラクターを使ったストーリー制作や、映画のワンシーンのような演出も再現しやすくなっています。

3.【AIモデルの拡充】より多彩な映像表現へ

今回、新たに以下のAIモデルを統合しました。

- PixVerse V6(https://reurl.cc/M28rlW)（動画生成）- Grok Imagine(https://reurl.cc/YDeLAL)（画像生成）AIモデルの拡充

これにより、生成できる映像のスタイルや表現の幅がさらに拡大しています。

また今後は、音声と映像を同時に生成できる次世代モデル「Seedance 2.0」の導入も予定しており、より一貫性の高い動画制作体験の実現を目指します。

4.【先行体験】ストーリーから動画を自動生成

新機能AIVG「 ストーリーから動画生成(https://reurl.cc/kpXm6K)」では、テキストでストーリーを入力するだけで動画を自動生成できます。

- キャラクター設定を固定し、一貫したストーリー展開が可能- ナレーションや字幕生成にも対応新機能AIVG「 ストーリーから動画生成」

「手洗いの大切さを教える知育動画」や「短い寓話」、さらには「SNS向けのショートドラマ」まで。さまざまな用途で活用できます。

今後の展開

Edimakor Ver.4.8.0(https://reurl.cc/grD9j4)では、「動き」「音」「映像」の各要素を強化することで、より直感的で表現力の高いAI動画制作を実現しました。

今後も、初心者でも扱いやすい操作性と、AIによる制作効率の向上を両立しながら、

より多様なクリエイティブ表現を支援してまいります。

★最新版をダウンロード★ :https://reurl.cc/grD9j4キャンペーン情報

現在、Edimakor Ver.4.8.0の公開にあわせて、期間限定キャンペーン(https://reurl.cc/GaA7y3)を実施中です。

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お問い合わせ

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HitPaw Edimakorについてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

公式HP：https://edimakor.hitpaw.jp/(https://reurl.cc/grD9j4)

YouTube：https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan

Note：https://note.com/edimakor_japan

X（旧Twitter）：https://x.com/EdimakorJP