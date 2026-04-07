MNTSQ（モンテスキュー）、「案件管理公開API」を提供開始

MNTSQ株式会社

「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げるMNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「当社」）は、「案件管理公開API」の提供を開始したことをお知らせします。本APIの公開により、ユーザーが既に社内で活用している各種業務システムと、「MNTSQ 案件管理」を柔軟に連携することが可能となります。



＊「MNTSQ案件管理」とは、法務相談から契約交渉のプロセス管理、ナレッジの蓄積までを一気通貫でサポートする契約業務基盤です。契約書の修正履歴や煩雑になりがちなメールでのやり取りを案件ごとに集約し、可視化します。

https://mntsq.co.jp/product/casemanage

■「案件管理公開API」とは

業界を代表する大手企業に導入いただいているMNTSQは、AIと法務の知見を掛け合わせた「MNTSQ 案件管理」の開発と提供をしています。今回、企業様から「いま使っている既存システムとMNTSQの連携をさらに深めたい」とのご要望をいただき、APIの公開を開始しました。

本APIを使えば、「MNTSQ案件管理」にあるデータを、外部ツールからシームレスに活用できるようになります。普段使い慣れているツールとMNTSQをひとつの流れで繋ぐことで、それぞれの企業にとって理想のワークフローを実現できるようになります。

■本API連携でできること

ファイル操作

・「MNTSQ案件管理」へのファイルのアップロード

・「MNTSQ案件管理」内のファイル（pdfやword）のダウンロード

案件操作

・「MNTSQ案件管理」内の案件情報詳細を取得できる

・「MNTSQ案件管理」への案件起票および起票済み案件の更新ができる

■想定される活用シーン例：稟議申請における「ファイル選定」や「手入力」の自動化

契約交渉が長引くほど、手元のフォルダには多数の修正版ファイルが溢れ、最新版の特定が担当者の大きな負担となります。

本APIを活用し、MNTSQ上で「最終版」として確定したファイルのみを稟議システムへ自動で受け渡す仕組みを構築すれば、ファイルの選び間違いによる「先祖返り」を未然に防ぐことができます。併せて、契約内容（当事者名・金額等）のデータ連携も仕組み化すれば、ユーザーは稟議申請に必要な情報入力の手間がなくなり、記載漏れや転記ミスといったヒューマンエラーも解消され、企業全体の意思決定スピードの向上が見込めます。

MNTSQは今後も、お客様の業務環境に合わせた柔軟な連携を実現するため、公開APIの機能拡充を継続してまいります。

■MNTSQ CLM（Contract Lifecycle Management）について

契約書の作成から審査・締結・管理・そしてナレッジ（知見）化まで、契約業務の一連のライフサイクルを、AIで一気通貫にサポートします。法務部から事業部まで、全社的な利用を通じて、事業スピードの向上と強固なガバナンス体制の構築を実現します。

https://mntsq.co.jp/product

■MNTSQ株式会社について

MNTSQは「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げ、2018年に創業したスタートアップ企業です。現在、日本のトップローファーム3社と業務提携を結んでおり、その専門的な知見とナレッジを最先端のAI技術と掛け合わせた企業向けサービス、「MNTSQ CLM」および「MNTSQ AI契約アシスタント」を開発・提供しています。

AIによってこれまでの契約のあり方を変革し、すべての合意が、誰でも・一瞬で・フェアに結ばれる、MNTSQはそんな世界を目指しています。

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 4F

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp