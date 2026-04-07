富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」(運営：立山黒部貫光株式会社、本社：富山県富山市)は、全線開業55周年を記念し、人気のお土産「立山遊記水まんじゅう」を大幅にリニューアルし、4月15日(水)より販売を開始します。

また、2026年8月末をもって宿泊サービスを終了するホテル立山ではファイナルを飾るにあたり、日本の誇る稀代な山岳ホテルを最後までお楽しみいただけるよう、見どころ満載の建築ツアーを開催いたします。









【立山遊記水まんじゅうリニューアルについて】

昨年まで、立山駅限定販売商品として大変好評をいただいていた「立山遊記水まんじゅう」は、立山黒部アルペンルートの全線開業55周年を記念してリニューアルします。

立山室堂から湧き出る、名水百選に選出された「立山玉殿の湧水」を新たに使用し、立山をより深く感じられる味わいに磨きをかけたほか、大切な方へのお土産としてより満足いただけるよう、従来のデザインを一新し、透明感と清涼感のあるパッケージに生まれ変わりました。

さらに、新フレーバー「シャインマスカット(タテヤマアルペンストア立山駅限定)」と「コーヒー(黒部平売店限定)」を新たに販売します。シャインマスカットは、みずみずしい果実感を味わうことができる逸品です。コーヒーは、香り高く甘さ控えめで食べやすく、黒部平売店定番のブラックシリーズ(ブラックソフト、ブラックドッグ等)に加わる“黒”にちなんだ個性的な逸品です。





■グルメ・お土産情報 https://www.alpen-route.com/gourmet_and_souvenir/





リニューアルした「立山遊記水まんじゅう」





ぷるんと可愛い「立山遊記水まんじゅう」





【ホテル立山/室堂ターミナル建築ツアー「建築から、山を知り、光を観る」】

今年の8月末をもって宿泊サービスを終了するホテル立山では、クロージング企画の一環として日本の誇る稀代な山岳ホテルを最後までお楽しみいただけるよう、ホテル及び室堂ターミナルの建築や意匠に関する見どころをご案内する建築ツアーを開催します。3コースに分けて、以下の日程で実施します。





〇Aコース

2026年6月13日(土)

建築史家 倉方俊輔氏(大阪公立大学教授)の案内による建築ツアー、倉方氏との洋食ランチ付





〇Bコース

2026年6月14日(日)、8月30日(日)

建築史家 倉方俊輔氏(大阪公立大学教授)の案内による建築ツアー





〇Cコース

2026年6月5日(金)、6月19日(金)、6月27日(土)、7月3日(金)、7月17日(金)

ホテルスタッフの案内による建築ツアー





ホテル立山クロージングロゴマーク





ホテル立山





■ホテル立山 クロージング特設サイト https://h-tateyama.alpen-route.co.jp/closing/









【立山黒部アルペンルートとは？】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。富山県の立山駅から長野県の扇沢の区間はケーブルカーやバス、ロープウェイなど6つの乗り物を乗り継いで移動しながら、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2026年度営業期間(予定)：4月15日(水)～11月30日(月)





立山黒部アルペンルート路線図