麻布十番発のマンツーマン英会話スクール「アンカースタジオ英会話」の運営を行うANCHORパートナー株式会社(東京都港区、代表 丹羽 範光)は、好調な既存店売上の成長を受けて(会員数は4店舗合計で2,000名を突破)、2029年9月までの3年間の中期経営計画を策定し、今後3年で「アンカースタジオ英会話」を東京都心に10店舗をオープンする計画を発表いたしました。





麻布十番本校、小石川校(増床したばかり)については、すでに定員数の上限にあり、さらに、新規店舗の4号店、アンカースタジオ英会話「豊洲校」は、オープンから僅か1年で、会員数200名を達成し、東京都心での出店を加速します。

今後の出店先としては、これまでの4店舗と同様に、駅チカで利便性の高い物件に出店いたします。

麻布十番本校は、有名な麻布十番大通り沿いに(駅徒歩2分)、文京小石川校は、都営三田線「春日駅」の駅直結タワー「パークコート文京小石川ザタワー」内に(駅徒歩1分)、白金高輪校は、駅直結の白金タワーに隣接し(駅徒歩1分)、さらに、豊洲校は、晴海通り沿いの新築ビル2階(駅徒歩2分)という好立地にあります。

各校とも、「アンカースタジオ英会話ジュニア」も併設され、英検・TOEFL対策、留学対策なども充実しています。









■好調な滑り出しのアンカースタジオ英会話「豊洲校」





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■アンカースタジオ英会話のご紹介～質の高いマンツーマン・レッスンを！

アンカースタジオ英会話は、大きな夢でも、小さな夢でも、お客様一人ひとりの大切な夢を叶えたい、という真摯な思いから誕生しました。

マンツーマンだから、一人ひとりのお客様にニーズを考えてレッスンができ、マンツーマンだから、たくさんの時間、お客様が英語を話す機会がつくれます。

お客様に長く続けていただけるよう、質の高いマンツーマン・レッスンをリーズナブルな価格で提供したい。それが、当スクールのミッションです。





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■グループ・レッスンの価格で、マンツーマン・レッスンを!

当スクールでは、「大手スクールのグループ・レッスンの並みの価格でマンツーマンを提供するにはどうしたら良いか」という逆の発想から、徹底したコスト削減をしています。

さらに、多くのスクールと異なり、安心の月謝制です。多額のレッスン料を前払いする必要がありませんので、安心してレッスンを始めることができます。





価格





■講師の質がそのまま英会話レッスンの質、さらには英会話スクールの質だと信じています！

大手英会話スクールのような大きな広告宣伝は一切かけていません。お客様から頂いたレッスン料は、優秀な講師を採用することに集中的に費やしています。講師は全員、大学卒業資格を有する、英・北米・オーストラリア圏出身のネイティブ・スピーカー。講師採用率は1％台となっています。さらに、日本語が堪能な講師も常駐していますので、初心者の方やお子さんも安心です。









■一人ひとりのニーズに合わせた完全なオーダーメイドを実現！

お客様一人ひとりのニーズに真剣に向き合っていくため、お客様が自由にレッスンの内容を決めることができる完全なオーダーメイドです。オーダーメイドなので、旅行やお仕事など、ご自身が英語を使いたいシーンに合わせたレッスンができます。また、初心者コース、ビジネスコース、時事英語コース、トラベル英会話コース、帰国子女コースなど、多種多様なコースから、レッスンを自由にカスタマイズできます。さらに、試験対策(TOEFL、IELTS、英検など)も徹底的にできます。









■マンツーマン・レッスンを人気の時間帯でも、オンラインでも！

大手スクールでは、グループがメインなので、平日の夜間や週末など人気の時間帯には、マンツーマン・レッスンがなかなかとれません。マンツーマンに特化することで、人気の時間帯でも、多くのレッスンを提供できます。さらに、オンラインでの受講も可能なので、とても便利です。もちろん、お気に入りの講師を選んで頂けます。また、明るく、おしゃれな個室で楽しくマンツーマン・レッスンを受けることができます。









■アンカースタジオ英会話ジュニア(小中高生向け)も併設。英語脳と英語耳の習得。本物の英語力が身につきます!

アンカースタジオ英会話は、マンツーマン・レッスンなので、お子さんがたくさん英語に触れることができるます。“たくさん”聞けて、“たくさん”話すことにより、着実に上達します。また、他のお子さまの目を気にせず、のびのび会話ができるので、英語力に自信のないお子さまでも安心です。

完全カスタマイズ方式なので、一人ひとりのお子さまに合わせて無理なく学べます。そのため、プリスクールや帰国子女など、レベルの高いお子さまの才能も伸ばしてあげることができます。

さらに、レッスンは、All English方式ですので自然と“英語脳”と“英語耳”が身につきます(レッスンで使うテキストにも日本語はありません！)また、大人には難しいフォニックスも、「言語の天才」である子供は、無理なく習得できます。フォニックスの習得により、きれいな発音が身につきます。





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■豊洲校の概要

店舗名 ： アンカースタジオ英会話 豊洲校

所在地 ： 〒135-0061

東京都江東区豊洲5丁目5-20 EARTHWIND TOYOSU BLDG 2階

アクセス ： 都営三田線「白金高輪駅」の3番、4番出口(徒歩1分)

東京メトロ南北線「白金高輪駅」の3番、4番出口(徒歩1分)

ネット受付： 年中24時間

電話受付 ： 平日：13：00～20：00、土：10：00～18：00

店舗TEL ： 03-5859-0303

URL ： https://anchorstudio-toyosu.jp/





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