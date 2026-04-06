【鴨川シーワールド】日本屈指の激しい入社式！新入社員がシャチの水しぶきを体験！！20名の新入社員を迎え入れ『2026年度入社式』を開催

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾートURL：https://www.kamogawa-seaworld.jp/release/14991/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、2026年4月6日（月）に新たに20名の新入社員を迎えました。同日、参加を希望した新入社員が総支配人と一緒に、水族館ならではの入社式「シャチからの祝福」に参加しました。

日本屈指の“激しさ”を誇る当館恒例の入社式は、この春で9回目を迎えました。今年度も新入社員への歓迎の意を込めて、鴨川シーワールドの大先輩ともいえるシャチの「ララ」（25歳、体長5.5ｍ、体重2.28ｔ）から祝福の「テールバースト」が贈られました。大人の身の丈に迫る巨大な尾ビレから放たれた豪快な水しぶきは、入社式ならではの緊張感を一気に吹き飛ばし、会場は驚きの歓声と晴れやかな笑顔に包まれました。

特別な歓迎を受けた新入社員たちは、社会人としての新たな一歩を踏み出します。新たな仲間が一歩ずつ成長していく姿を、どうぞ温かい目で見守ってください。

●「2026年度 入社式」の概要

実 施 日 ：2026年4月6日（月）11：20～

場 所：オーシャンスタジアム（シャチパフォーマンス会場）

参 加 者 ：新入社員20名 + 鴨川シーワールド総支配人

シャチ「ララ」（25歳、体長5.5ｍ、体重2.28ｔ）

備 考：本式典は希望している新入社員にのみ実施しています。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

開業：1970年10月1日

TEL：04-7093-4803

休館日：不定休

館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、65歳以上の方 3,000円

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/kamosea

X： https://twitter.com/kamoseaOfficial

Instagram： https://www.instagram.com/kamogawaseaworld/