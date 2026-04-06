130万円の壁は「収入」で見ない時代へ。労働条件通知書で決まる新ルール

株式会社SA

130万円の壁の判断基準が大きく変わります。これまでの収入実績ではなく、労働条件通知書に記載された年収見込額で判断される新ルールが令和8年4月から施行されます。制度そのものよりも、書面と運用の一致が重要になる時代に入ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P-E5MEie32g ]

【開催概要】

日時：2026年4月13日 12：00～（時間変更の可能性あり）

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

内容：報道関係者・メディア向け（取材・情報提供）

備考：個別取材対応、オンライン対応可（柔軟に調整します）

【こんな疑問に答えます】

・130万円の壁とは何か

・旧ルールと新ルールは何が違うのか

・なぜ労働条件通知書が基準になるのか

・年収見込額はどのように扱われるのか

・一時的な収入超過はどう判断されるのか

・必要書類はどう変わるのか

・企業側の負担は何が増えるのか

・今から準備すべきことは何か

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

【雇用クリーンプランナー事業実績】

累計受講者：750名超

受講満足度：93％（自社アンケート）

公式サイト：https://koyo-clean.com/