【千葉県市原市】桜と菜の花開花状況をSNS・ウェブサイトで紹介

市原市役所

桜と菜の花が咲く里山を、小湊鉄道が走る風景が人気の千葉県市原市。

市原市公式Instagramとウェブサイトで、開花状況をご紹介しています。

市原市公式Instagram

上総久保駅

市原市公式Instagram(https://www.instagram.com/ichihara_city/)で沿線の風景を動画で配信しているほか、「#みんなのいちはら写真」を付けて投稿いただいた写真をご紹介しています。

市原市ウェブサイト

市原市公式Instagramトップページ動画イメージ「#みんなのいちはら写真」写真紹介

市原市ウェブサイト(https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=69b285d394d4eb408f8c0b35)で市内の桜・菜の花スポットをご紹介しているほか、各地の開花状況の写真を掲載しています。

春の絶景自治体ベスト30にランクイン

2026年、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』が実施した、

「全国1741自治体を徹底比較！旅行のプロが選ぶ、春の絶景自治体ベスト30」で、

市原市は 第30位 にランクインしました！！詳細はこちら(https://newt.net/jpn/yamanashi/mag-1191219107)からご覧ください。