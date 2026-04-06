【ＦＣＥ】全国の小中高生が挑んだ″自分のための甲子園″ 「チャレンジカップ2026」最終審査を4/18(土）実施

株式会社ＦＣＥ

「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、DX推進事業・教育研修事業を展開する株式会社ＦＣＥ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564）は、全国の小学生～高校生を対象とした教育プログラム「チャレンジカップ2026」の最終審査を、2026年4月18日（土）にオンライン（Zoom）にて実施いたします。

2008年の初開催以来、のべ14万人が参加してきた本大会、今年度は 2025年8月1日から2026年2月28日までのチャレンジ期間を経て、全国2,234人の応募者の中から最終審査に選ばれたファイナリスト最大９名が自らのチャレンジを発表し、最終審査に臨みます。

「チャレンジカップ」特設サイト ＞ :https://challenge-cup.net/

「チャレンジカップ2026」最終審査について

チャレンジカップは、子どもたちが「自分で決めた目標」に半年間チャレンジし、その活動内容と人間的な成長の度合いを全国の専門家・有識者が審査・表彰する教育イベントです。勉強、スポーツ、ボランティア、創作活動などジャンルは自由。自ら考え、行動し、壁を乗り越える経験を通じて、子どもたちは大きな成長を遂げます。

最終審査では、全国から選ばれたファイナリストたちが、半年間の挑戦の過程や、そこで得た学び・成長について発表します。各部門の大賞・最優秀賞・優秀賞を目指し、それぞれが自分の言葉で挑戦の軌跡を伝えます。

最終審査概要

・開催日時 ：2026年４月18日（土）13:00～16:00

・開催方法 ：オンライン（Zoom）

・観戦申込 ：https://challenge-cup.net/spectating/

・最終審査員

正頭 英和氏 （小学校教諭・東京大学客員研究員）

中島 博司氏 （株式会社ＦＣＥ エデュケーション事業本部 参与）

尾上 幸裕氏 （チャレンジカップ実行委員長 株式会社ＦＣＥ 取締役 兼 常務執行役員）

・「チャレンジカップ」特設サイト：https://challenge-cup.net/

審査部門

小学生部門 / 中学生部門 / 高校生部門

表彰

大賞：各部門から１組

最優秀賞：各部門から最大２組

優秀賞：各部門から最大９組

入賞：各部門から最大100組

「チャレンジカップ」観戦申し込み ＞ :https://challenge-cup.net/spectating/

「チャレンジカップ」開催の背景と想い

ＦＣＥは、日本の小中高校生たちに「自分のやりたいこと」「乗り越えたいこと」などへのチャレンジのきっかけを届けるため、2008年よりチャレンジカップを開催しています。

将来の予測が難しい今の時代にこそ「自ら考え、行動する力」「困難を乗り越える力」「人と協働し、社会に貢献する力」が求められています。

チャレンジカップは、そうした力を育む実践の場です。壁にぶつかり、悩み、試行錯誤を重ねる中で、子どもたちは大きな成長を遂げます。子どもたちにとって、このチャレンジカップが、自らの力を信じ、未来を切り拓く大きなきっかけとなることを願っています。

そして、私たちは、チャレンジする姿勢が子どもたち自身はもちろん、友人や家族、地域社会にポジティブな影響を与え、チャレンジの輪が連鎖していくことを期待しています。

株式会社ＦＣＥ 取締役 兼 常務執行役員 尾上幸裕 メッセージ

チャレンジカップは、子どもたちが「自分で決めた目標」に本気で向き合い、挑戦する経験を通して成長していく姿を応援する大会です。

半年間のチャレンジの中では、うまくいくことばかりではありません。思うように進まないことや、壁にぶつかることもあります。それでも自分で決めた目標に向かって考え、工夫し、行動し続ける経験は、子どもたちにとってかけがえのない学びになります。

最終審査では、そんな挑戦を続けてきたファイナリストたちが、自分の言葉でその過程や成長を発表します。ぜひ多くの方に、子どもたちの真剣な挑戦の姿をご覧いただけたら嬉しく思います。 一人ひとりのチャレンジが、周囲の人や社会にポジティブな影響を広げ、チャレンジあふれる未来につながっていくことを願っています。

累計14万人以上の子どもたちが参加する「チャレンジカップ」とは

「チャレンジカップ」とは株式会社ＦＣＥが2008年より主催する、小学生～高校生を対象とした、「自分で決めた目標にチャレンジする」大会です。初開催から18年間で14万人以上の子どもたちが参加してきました。大会に参加する子ども達は、勉強・スポーツ・地域貢献活動など、それぞれが挑戦したい分野で半年間の目標を決め、エントリーをします。チャレンジ終了後は活動報告を提出し、その目標に対して、どれだけ本気でチャレンジし、どれだけ成長できたのかを全国の教育機関の専門家や有識者達により、審査し表彰されます。このチャレンジカップに参加し、自ら決めた目標にチャレンジするという経験を通じ、多くの子どもたちが人間的な成長を遂げています。

夢や目標に向かって全力で取り組む子どもたちの姿は、これまでに小説やテレビドラマにもなりました。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ＦＣＥ エデュケーション事業本部

住所：東京都新宿区西新宿２-４-１ NSビル９F

電話番号：03-5908-1407（代表番号）

公式サイト：https://fc-education.co.jp/

「チャレンジカップ」特設サイト：https://challenge-cup.net/

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ NSビル10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位※1（2024年度には約10,000製品中、第2位※2）を獲得した「ロボパットAI（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/ (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/))」、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を行っております。

※1：ITreview Best Software in Japan2023より

※2：ITreview Best Software in Japan2024より