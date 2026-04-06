ダウン率70％以上の羽毛布団を11,000円で！新品以上に清潔でエコな再生羽毛×日本の職人芸が光る！春～秋のエアコン冷えや猛暑の寝苦しさに対応した軽やかな『 リサイクル羽毛 肌掛けふとん』が新登場！

株式会社エムールリサイクル羽毛 肌掛けふとん

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年4月6日より再生羽毛を使用したコストと快適性のバランスに優れたサステナブルな寝具『リサイクル羽毛 肌掛けふとん』の販売を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/it-recyclehk

“日本の手しごと”で、天然資源を再活用。未来へつなぐサステナブル寝具！

リサイクルダウンを使ったサステナブル寝具

エムールの『リサイクル羽毛 肌掛けふとん』は、回収された羽毛を日本国内の丁寧な洗浄技術によってよみがえらせたリサイクルダウンを使用した肌掛けふとんです。目に見えない不純物やニオイまでしっかり取り除き、新品羽毛以上の清潔さとふんわりとした風合いを実現しました。資源を無駄にせず、心地よい眠りへとつなぐサステナブルな一枚です。

リサイクルダウンとは？

日本羽毛製品協同組合（日羽協）が推進する、循環型社会を支える再生天然素材です。新しい羽毛と同じ工程で丁寧に処理することで、高品質なダウンとして再び生まれ変わります。

資源を大切にしながら、環境負荷を抑えたサステナブルなものづくりを実現できる素材として注目されています。

軽さと涼しさに特化した肌掛けふとん

新品同様の清潔でふんわりしたダウンに生まれ変わります暑い季節もストレスフリー

エムールの『リサイクル羽毛 肌掛けふとん』は、暖かさを重視した掛け布団とは異なり、「軽さ」と「涼やかな快適さ」に特化した寝具です。体にかかっていることを忘れるほどの軽やかさで、寝返りを妨げず、暑さによる寝苦しさやエアコンなどの冷房による寝冷えを軽減します。

迷う季節にちょうどいい 春～秋の快適寝具

春～秋に活躍する肌掛けふとん

『リサイクル羽毛 肌掛けふとん』は、3シーズンに渡ってマルチに活躍する寝具です。

「春」…季節の変わり目に最適

冬の寝具では暑く、夏用ではまだ肌寒い…そんな時期にぴったり。軽やかに体を包み、気温差のある春の夜も快適に過ごせます。

「夏」…涼しさと冷え対策を両立

通気性・吸湿性に優れているため、汗ばむ季節でもさらっと快適。冷房使用時の冷えすぎをやわらかく防ぎ、安心して眠れます。

「秋」…冷え始める夜にやさしく対応

少しずつ気温が下がる季節にも、ほどよい保温性で心地よさをキープ。1枚で快適に過ごせる時期が長く続きます。

高い洗浄技術で新品羽毛以上の清潔さを実現

清浄度200mm以上

JIS基準では清浄度500mm以上が合格ライン、新品羽毛で1000mm前後が標準とされています。

本品はその基準を大きく上回る、清浄度2000mm以上を実現。新品羽毛以上の清潔さ・安心感を求める方にも適した品質です。

河田フェザーで精製された羽毛を使用

日本最大級の羽毛精製メーカー「河田フェザー」で精製

創業130年以上の歴史を持つ日本最大級の羽毛精製メーカー「河田フェザー」。独自の精製技術と清浄な水環境によって、世界でもトップクラスの品質を誇る羽毛を生み出しています。

高品質の河田フェザー

河田フェザーでは、羽毛の汚れを徹底的に除去し、天然のふくらみと弾力を最大限に引き出します。工場は三重県多気郡明和町の清らかな地下水に恵まれた地にあり、環境にも配慮したクリーンな工程で精製。その結果、高い清浄度と衛生性を兼ね備えた、美しく心地よい羽毛が完成します。

※本製品で使用している羽毛はすべて河田フェザーにて精製されたものです。

羽毛の品質を活かした布団づくり

軽やかなのにしっかり！

肌掛けふとんに適したダウン率70％、ダウンパワー320cm²/g以上の羽毛を使用し、立体キルトで丁寧に布団にしました。空気を含んで軽くやさしく包み込み、暑くなりにくく蒸れにくい設計。軽さとほどよい暖かさで、快適な寝心地を実現します。

ダウンパワーとは？

ダウンパワーとは、『どれだけふかふかに膨らむ羽毛なのか』を判断する値です。ダウンパワーの数値が大きいほど、空気を沢山含み、ふかふかで高品質のものになります。

環境配慮にも貢献

環境負荷の少ない羽毛ふとん

再生羽毛を使用し、資源を循環させる環境負荷の少ない羽毛ふとんです。自分の住まいや健康を大切にしながら、地球環境に貢献することができます。環境意識の高い海外からのインバウンド需要、グローバルな施設運営を目指す宿泊施設にもオススメです。

いつでも良い状態の羽毛ふとんを

布団は日々使う“消耗品”だからこそ、いつでも良い状態のものをお使いいただきたい。

その思いから、再生羽毛の活用と肌掛けに適したダウン比率の設計により、手に取りやすい価格を実現しました。軽やかで扱いやすく、季節に合わせて気軽に使える一枚。コストと快適性のバランスに優れ、ホテル・旅館・民泊などの大量導入にも適しています。

※20枚以上の大量注文をご検討の場合はご注文前にお気軽にお問い合わせください。

リサイクル羽毛 肌掛けふとん詳細を見る :https://emoor.jp/products/it-recyclehk

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/244_1_7eb1ee73d737f52795ee03038b4355a4.jpg?v=202604060151 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop