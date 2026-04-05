女子ゴルフ 豪華な実力者が参戦！富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2026を4月10日(金)の１日目後半ホールから最終日までＣＳ放送 日テレジータスで連日生中継！

株式会社ＣＳ日本

ツアー史上最多、12人のニューヒロインが誕生した2025年シーズン。

誰が勝つか分からない群雄割拠な日本の女子ゴルフ界は若い次世代ゴルファーたちがハイレベルかつ華やかな戦いを繰り広げています。

20回目を迎える今大会の舞台は、3年連続4回目となる埼玉県・石坂ゴルフ倶楽部。

過去3大会、大逆転優勝やプレーオフ決着など数々のドラマを生み出したこのコース最大の見せ場は上がり3ホール。池越えで名物の広大グリーンが待ち受ける16番ショート、豪快なティーショットをバーディーに繋げたい17番ロング、そしてセカンドショットの“1打”で勝負が決まる難易度の高い18番ホール、と最後の最後までスコアの変動が激しいコースです。

今大会には2025年女王・佐久間朱莉は地元凱旋、アメリカツアー参戦中の2024年女王・竹田麗央は帰国参戦し今シーズン日本ツアー初出場。その他にもディフェンディングチャンピオンとして連覇を目指す安田祐香や、地元・埼玉県出身の岩井姉妹など、実力者が勢ぞろい。熾烈な優勝争いが期待されます。3日間という短い大会ならではの緊張感ある女子プロたちの戦いを、弾道CGを始めN系最新CGを使い、クラブ選択、風、ピンまでの距離などリアルな情報をゴルフファンに伝え、華やかかつ激しい戦いを余すことなく表現していきます。

栄冠を手にするのは、若手かベテランか…。新たな舞台で今年はどんなドラマが生まれるのか！？

CS放送日テレジータスでは、大会の模様を連日生中継でお届け致します。

＜放送日程＞

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2026

4月10日(金) 14：30～16：00 1日目(1)後半ホール 生中継

【解説】山崎千佳代 【実況】大野晃佳

4月11日(土) 7：00～10：45 2日目(1)１番ホール 生中継

【解説】山崎千佳代 【実況】立田恭三

4月11日(土) 13：30～15：00 2日目(2)後半ホール 生中継

【解説】村口史子 【実況】平松翔馬

4月13日(日) 5：45～ 6：45 2日目(3) VTR

【解説】村口史子 【実況】平松翔馬

4月13日(日) 6：45～ 9：15 最終日(1)1番ホール 生中継

【解説】山崎千佳代 【実況】立田恭三

4月13日(日) 21：00～22：30 最終日(2) VTR

【解説】村口史子、上田桃子 【実況】大野晃佳

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり

※再放送あり

◆視聴方法

日テレジータス：スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス（Ch.608）

そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータスカスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2026」番組ページ

https://www.gtasu.com/golf/studioalice/

（日テレジータス公式WEBサイト）

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