株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、3月27日（金）22時より「まどドラ 1st Anniversaryキャンペーン」を開始いたしました。 1周年記念では、★5キオクが合計3体もらえるキャンペーンや、最大250連ガチャ無料、マギカストーンが最大14,000個以上もらえるなど、盛りだくさんの内容となっております。また、フルボイスで贈る長編新オリジナルストーリー「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Crescent Memoria 第3弾」が完結し、合わせて 新限定★5キオク[フローラル・アイアンスパイク]夜明すみれ（CV 伊藤美来）、[ファイナル・フェイトブルーム]日暮ふうか（CV 豊田萌絵）が登場する特別なボーナスゲージ付きピックアップガチャを開始いたしました。また、フルボイスで贈る完全オリジナルストーリー メインストーリー灯台劇場編「エクセドラクエスト」が6月に開幕することを発表し、3月27日（金）22時より「エクセドラクエスト 序章」が配信開始いたしました。さらに、4月6日（月）より『〈物語〉シリーズ』とのコラボイベント開催が決定いたしました。〈物語〉シリーズコラボでは、コラボガチャを最大100連無料で引けるなど、豪華キャンペーンを予定しております。

新限定★5キオク「夜明すみれ」＆「日暮ふうか」が登場！

2026年3月27日（金）22時より、新限定★5キオク[フローラル・アイアンスパイク]夜明すみれ（CV 伊藤美来）、[ファイナル・フェイトブルーム]日暮ふうか（CV 豊田萌絵）が登場する特別なボーナスゲージ付きのピックアップガチャを開始いたしました。また、「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Crescent Memoria 第3弾」開幕を記念して、すみれ、ふうかを除く他の★5キオクにくらべ、[漆黒のアルカナ]安名メル、[無思考]雪野かなえが登場する確率が高くなっています。さらに、このガチャで獲得できるキオクメダルは、1st Anniversary ステップアップガチャ、1st Anniversary 有償限定★5キオク1体確定ガチャ、1st Anniversaryガチャ 第1弾～第4弾と共通のものとなります。期間：2026/03/27 (金) 22:00～2026/04/30 (木) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。※[漆黒のアルカナ]安名メル、[無思考]雪野かなえは、ピックアップ・ボーナスガチャ対象外ですが、提供割合がそれぞれ0.25%にアップしています。

キャラクターPV [フローラル・アイアンスパイク]夜明すみれ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0znn8Zsgu0o

キャラクターPV [ファイナル・フェイトブルーム]日暮ふうか

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=FoVfMa5xi90

ボーナスゲージをためるとボーナスガチャが引ける！

夜明すみれ、日暮ふうかピックアップガチャには「ボーナスゲージ」が付いており、ガチャ1回で1Ptゲージがたまります（10連ガチャで10Pt）。100Ptに達するとピックアップ対象も封入されたボーナスガチャを1回引くことが可能です。ボーナスガチャでいずれかのピックアップ対象が獲得できるまで、100Pt以降10Pt毎にボーナスガチャが継続します。ボーナスガチャは、[フローラル・アイアンスパイク]夜明すみれ、[ファイナル・フェイトブルーム]日暮ふうかの提供割合がそれぞれ6%でピックアップされます。

長編新オリジナルストーリー『Crescent Memoria』完結！ メインクエスト追加&イベント開催！

2026年3月27日（金）22時より、まどドラ初のフルボイスで贈る長編新オリジナルストーリーの完結編となる「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Crescent Memoria 第3弾」が開幕いたしました。Crescent Memoriaは、豊鶴市という新たな舞台で展開される物語で、夜明すみれ（CV 伊藤美来）、日暮ふうか（CV 豊田萌絵）といった新キャラクターも登場いたします。

◇「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Crescent Memoria」第3弾PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=_oCHznAW7wo

◇あらすじ----------------------------------------------------魔法少女を救う手立てを探るすみれとふうか魔法少女にまつわる秘密に近づいていくみかづき荘そして希望と絶望の間、すみれは自分の願いと向き合う…これは少女たちが夜明けを求めて足掻いたもうひとつの物語----------------------------------------------------メインクエスト追加：2026/03/27 (金) 22:00～イベント開催：2026/03/27 (金) 22:00～2026/04/30 (木) 11:59

全編フルボイスの完全オリジナルストーリー、メインストーリー灯台劇場編「エクセドラクエスト」が2026年6月開幕！3月27日22時より序章配信！

全編フルボイスで贈る完全オリジナルストーリー メインストーリー灯台劇場編「エクセドラクエスト」が2026年6月に開幕することをお知らせいたします。それに先立ち、2026年3月27日（金）22時より、「エクセドラクエスト 序章」を配信開始いたしました。 メインストーリー灯台劇場編「エクセドラクエスト」は、ナマエが主人公となり、灯台劇場を取り巻く物語が展開されていきます。

◇「メインストーリー 灯台劇場編 エクセドラクエスト」PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=43jWYKuz9mk

◇序章あらすじ----------------------------------------------------そこは、魔法少女の魂が導かれる灯台。記憶を失った少女が迷い込み、月日が流れたある日のこと。繰り返すおだやかな日常の中で、それは急速に、静かに記憶の光をおびやかす異変として忍び寄っていたのでした。----------------------------------------------------メインクエスト追加：2026年6月頃「エクセドラクエスト 序章」：2026/03/27 (金) 22:00～

4月6日（月）『〈物語〉シリーズ』コラボ開催決定！

2026年4月6日（月）12時より、1周年を記念した第2弾イベントとして、『〈物語〉シリーズ』とのコラボイベントが開催決定いたしました。本コラボイベントでは、オリジナルのストーリーイベントが展開し、前編・後編の二部構成となっております。前編は4月6日（月）12時から開催いたします。

◇まどドラ × 〈物語〉シリーズコラボ ティザーPV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=MZ2H9yFZydY

さらに、まどドラ初となるコラボイベント開催を記念して、特別に〈物語〉シリーズとのコラボガチャを最大100連無料で引いていただけるキャンペーンの開催が決定いたしました！

『〈物語〉シリーズ』コラボストーリー前編の情報は、4月5日（日）20時より配信する「まどドラ1周年 第2弾生放送」で情報公開予定です。

■TVアニメ「〈物語〉シリーズ」「僕がお前を助けてやる ---僕の血を吸え」 原作は瀕死の吸血鬼を助けたことで自身も吸血鬼体質となった高校生・阿良々木暦が、怪異にかかわった少女たちのため奔走する青春小説。著者は「戯言シリーズ」や「忘却探偵シリーズ」など、数々のヒット作を手がける西尾維新。アニメシリーズは２００９年より監督：新房昭之、アニメーション制作：シャフトによってアニメ化され、TV シリーズや劇場版アニメーション、配信限定放送など、様々な方法でユーザーに届けられ、多くの支持を集めている。■西尾維新1981 年生まれ。天才が集められた孤島で起きた密室殺人を描くミステリー『クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い』 (講談社)で、第23 回メフィスト賞を受賞、デビュー。同作に始まる「戯言シリーズ」や「〈物語〉シリーズ」「〈忘却探偵〉シリーズ」など、著作多数。

まどドラ 1st Anniversaryキャンペーン開催！

2026年3月27日（金）より、まどドラ1st Anniversaryを記念した豪華キャンペーンを開始いたしました。初回ログインでマギカストーン3000個もらえるキャンペーンや、ログインやミッション達成で1st Anniversaryメダルを集め、交換所でマギカストーン6000個や★5キオク確定マギアキーのかけらなどと交換いただけます。無料ガチャは、毎日10連で合計150連無料や、コラボ記念ガチャ100連無料など、全期間合わせると最大250連無料となっております。さらに、1st Anniversaryメダル交換所で交換や、無料ガチャを150回引いていただくことで、★5キオクを合計3体獲得いただけます。ダウンロードはこちらからApp Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

期間中の初回ログインで、マギカストーン3,000個プレゼント

2026年3月27日（金）0時より、1st Anniversaryを記念し、期間中の初回ログインでマギカストーン3000個をプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。期間：2026/03/27 (金) 0:00～2026/04/30 (木) 11:59

最大150連！1日1回無料10連ガチャ開催！ボーナスゲージを貯めて★5キオク1体プレゼント

2026年3月27日（金）22時より、まどドラ 1st Anniversaryキャンペーンとして、最大150連の1日1回引ける無料10連ガチャを開始いたしました。無料10連ガチャを15回引いていただくことでボーナスゲージが貯まり、対象の★5キオクの中から1体をプレゼントいたします。無料ガチャを引くと「1st Anniversaryメダル」も獲得することができ、メダルを集めると、1周年を記念したポートレイトや、★5キオク確定マギアキーのかけら、マギアキーなどと交換することが可能です。期間：2026/03/27 (金) 22:00～2026/04/30 (木) 11:59

マギカストーン合計6000個もらえる！1st Anniversaryメダル交換所登場

1st Anniversaryメダル交換所では、ラインナップが2弾にわかれて登場いたします。全期間合計で「マギカストーン 6000個」や「★5キオク確定マギアキーのかけら 60個（★5キオク2体確定）」、「マギアキー 20個（ガチャ20連分）」、「各属性オーブ」など様々なものと交換いただけます。さらに、PAPA先生、ハノカゲ先生、ムラ黒江先生、千里GAN先生、富士フジノ先生、枡狐先生による描き下ろしイラストのポートレイトも交換いただけます。期間：2026/03/27 (金) 22:00～2026/05/01 (金) 11:59ラインナップ追加：2026/04/14 (火) 12:00～2026/05/01 (金) 11:59

1st Anniversaryログインボーナス開催

2026年3月27日（金）22時より、1st Anniversaryログインボーナスを開始いたしました。期間中ログインすることで、1st Anniversaryメダルを獲得できます。期間：2026/03/27 (金) 22:00～2026/04/30 (木) 11:59

1st Anniversaryミッション第1弾開催

2026年3月27日（金）22時より、1st Anniversaryミッションを開始いたしました。第1弾と第2弾の開催となっており、各ミッションをクリアで1st Anniversaryメダルを獲得いただけます。期間第1弾：2026/03/27（金） 22:00～2026/04/14 (火) 11:59第2弾：2026/04/14（火） 12:00～2026/04/30 (木) 11:59

カムバックキャンペーンを開催

2026年3月27日（金）0時より、カムバックキャンペーンを開始いたしました。2025年12月22日（月）以降にログインしていないユーザーが対象となります。対象となるユーザーは、期間中毎日ログインすることで、最大でマギカストーン3,000個がもらえます。さらに、カムバックミッションをクリアすることで、「★5キオク確定マギアキー」や「マギアキー」30個などがもらえます。期間：2026/03/27 (金) 00:00～2026/04/30 (木) 11:59

1st Anniversary まどドラくじ開催！特等でマギカストーン最大33,000個当たる！

2026年3月27日（金）22時より、特等当選でマギカストーン33,000個を手に入れることができ、参加賞でも必ずマギカストーンが当たる「1st Anniversaryまどドラくじ」の開始いたしました。「まどドラくじ抽選チケット」は1枚ごとに番号が記載されており、その番号と当選番号が見事一致した場合、一致した等の景品が獲得できます。期間中のログイン・ミッションでまどドラくじ抽選チケットが合計30枚獲得でき、抽選・発表は4月下旬の公式生放送内で発表予定となっております。チケット獲得期間：2026/03/27 (金) 22:00～2026/04/22 (水) 04:59抽選・発表：4月下旬生放送※詳細はゲーム内の特設ページをご参照ください。※受取期間（2026/04/22 04:59まで）にプレゼントボックスから受け取られていない場合、抽選に参加できなくなりますのでご注意ください。

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store / Google Play / Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

公式Xでは最新情報を公開中！

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」公式Xアカウントでは最新情報を発信しています。 https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP