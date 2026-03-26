ミラノデザインウィーク２０２６ フォーリサローネに『mobility Fixtures』を出展
クリナップ(本社:東京都荒川区 代表取締役社長執行役員:竹内 宏)は、イタリア・ミラノで開催される世界最大級の家具見本市「ミラノサローネ」と同時開催の「デザインウィーク2026“フォーリサローネ”」（出展期間：4月21日～26日）に、未来キッチンプロジェクトから生まれたコンセプトモデル『mobility Fixtures』を出展します。
2022年に発足した未来キッチンプロジェクトは、2019年から武蔵野美術大学と産学共同で行っている“未来のライフスタイル研究”からスタートしました。2024 年には「未来のライフスタイルシナリオ」と「モビリティキッチン」を発表。その後も新しいライフスタイルを「何にも縛られない自由な暮らし“Unfixed Life”」と定義し、研究を続けてきました。
今回、この概念とその暮らしを実現するコンセプトモデル『mobility Fixtures』を発表します。
『mobility Fixtures』は独自の循環濾過装置「reclean」を搭載し、給排水と繋ぐことなく使用することができる新しい住宅設備です。住まいの中心である住宅設備が自由に動かせるようになることで、「何にも縛られない自由な暮らし “Unfixed Life”」を実現します。
また今回は、ミラノのデザイン大学SPD （Scuola Politecnica di Design）との3者共創ワークショップを開催予定。よりグローバルな視点を取り入れ、未来のライフスタイルの可能性を探ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345253/images/bodyimage1】
《出展概要》
■期間 2026年4月21日（火）～4月26日（日） 10:00～17:30
■会場 Fabbrica del Vapore（ファブリカ・デル・ヴァポーレ）Atelier Cisterne(アトリエ・システルヌ)
■住所 Via Giulio Cesare Procaccini,4,20154 Milano MI
M5 Monumentale | M5 Cenisio | M2 Garibaldi F
Tram14 | Tram12 | Tram10
■出展物 『mobility Fixtures』KITCHEN／BAIN／HOWER
※詳細は「未来キッチンプロジェクト」特設サイトで紹介します。
https://cleanup.jp/miraikitchen/
※クリナップ公式サイトニュースリリースページURL：https://cleanup.jp/topics/detail/45698/
配信元企業：クリナップ株式会社
2022年に発足した未来キッチンプロジェクトは、2019年から武蔵野美術大学と産学共同で行っている“未来のライフスタイル研究”からスタートしました。2024 年には「未来のライフスタイルシナリオ」と「モビリティキッチン」を発表。その後も新しいライフスタイルを「何にも縛られない自由な暮らし“Unfixed Life”」と定義し、研究を続けてきました。
今回、この概念とその暮らしを実現するコンセプトモデル『mobility Fixtures』を発表します。
『mobility Fixtures』は独自の循環濾過装置「reclean」を搭載し、給排水と繋ぐことなく使用することができる新しい住宅設備です。住まいの中心である住宅設備が自由に動かせるようになることで、「何にも縛られない自由な暮らし “Unfixed Life”」を実現します。
また今回は、ミラノのデザイン大学SPD （Scuola Politecnica di Design）との3者共創ワークショップを開催予定。よりグローバルな視点を取り入れ、未来のライフスタイルの可能性を探ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345253/images/bodyimage1】
《出展概要》
■期間 2026年4月21日（火）～4月26日（日） 10:00～17:30
■会場 Fabbrica del Vapore（ファブリカ・デル・ヴァポーレ）Atelier Cisterne(アトリエ・システルヌ)
■住所 Via Giulio Cesare Procaccini,4,20154 Milano MI
M5 Monumentale | M5 Cenisio | M2 Garibaldi F
Tram14 | Tram12 | Tram10
■出展物 『mobility Fixtures』KITCHEN／BAIN／HOWER
※詳細は「未来キッチンプロジェクト」特設サイトで紹介します。
https://cleanup.jp/miraikitchen/
※クリナップ公式サイトニュースリリースページURL：https://cleanup.jp/topics/detail/45698/
配信元企業：クリナップ株式会社
プレスリリース詳細へ