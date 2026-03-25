～ともに前へ GO TAKI!～「南野拓実選手DNS応援ダブルキャンペーン」を4月1日（水）より始動　スポーツサプリメントブランド「DNS」が仲間とファンの声を南野拓実選手へ

第一三共ヘルスケア株式会社

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区）が展開するスポーツサプリメントブランド「DNS（ディーエヌエス）」は、プロサッカー選手・南野拓実選手の挑戦を応援する～ともに前へ GO TAKI!!～「南野拓実選手DNS応援ダブルキャンペーン」を、2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで開催いたします。

本キャンペーンは、DNSがサポートする南野選手の復活と再挑戦を、ファン、仲間、そして南野選手を支えるすべての人とともに応援する取り組みです。ファンから寄せられる応援の声に加え、同じDNSファミリーとして世界で戦うトップアスリートたちからの直筆メッセージを特設サイトに公開いたします。プロバレーボール選手・石川祐希選手は「この時間が必ずこれからにつながると思います」とエールを贈り、競技の垣根を越えた応援の輪が広がりを見せています。

DNSはこの広がりをさらに大きな力へとつなげるべく、応援投稿企画を展開し、より多くの方からのエールを募集します。キャンペーン期間中にDNS商品をご購入のうえ投稿いただいた方のエールは、実際の“応援フラッグ”にプリントされ、南野選手本人へ手渡しされる予定です。また、抽選で南野拓実選手×DNSの限定グッズをプレゼントします。

さらに、寄せられた声援は特設サイト上で「デジタル応援フラッグ」として公開され、キャンペーン終了後に南野選手本人にも届けられます。

特設サイト： https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_dns/minamino-cp2026/(https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_dns/minamino-cp2026/)

◆DNSは挑戦し続ける姿を、みんなで応援したい

2025年12月21日の試合で負傷し、翌22日、所属するASモナコ（フランス リーグ・アン）より左ひざ前十字靱帯断裂が発表された南野拓実選手。突然の困難に直面しながらも、懸命に治療・リハビリに真摯に向き合い続けています。怪我の発表後、SNS上には「待ってるよタキ」「頑張れタキ」「早期復帰を信じている」といった無数の声があふれました。チームメイトや世界中の選手からもエールが届き、南野選手の挑戦は、すでに多くの人に支えられています。

南野選手のこれまでの歩みは、決して順風満帆なものではありませんでした。それでも、困難に直面するたびに立ち上がり、世界の舞台に挑み続けてきました。その姿勢こそが、多くの人の心を動かしてきた理由です。DNSは、結果だけでなく“挑戦し続ける姿そのもの”を応援したいと考えています。南野選手とパートナーシップ契約を締結し、コンディショニングを支えてきた私たちは、“伴走者”として「復帰への道のりをともに歩みたい」その想いから本キャンペーンを立ち上げました。復帰を目指す南野選手のコンディショニングを栄養面からサポートするとともに、今この瞬間にも広がり続けている応援の声を、確かな形にして届けたい。「すでに存在しているその声援を、力に変える。」それが、本キャンペーンの原点です。南野選手が語る「挫折しても終わりではなく、成功するまで続けることが大切」という言葉の通り、DNSはこれからも挑戦し続ける南野選手を、全力で応援してまいります。

◆競技の垣根を越え、DNSファミリーからのエールも到着

本キャンペーンには、競技の垣根を越え、同じDNSファミリーであるプロバレーボールプレーヤー・石川祐希選手、プロラグビー選手 ・齋藤直人選手、プロサッカー選手・塩越柚歩選手からも応援メッセージが寄せられています。

石川選手からは「この時間が必ずこれからにつながると思います。今の自分としっかり向き合って、焦らずに復帰してください。応援しています。」、齋藤選手からは「DNSファミリーとして南野選手がピッチに戻ってくることを心より願っています」、塩越選手からは「また元気にプレーする姿を楽しみにしています！！！」と直筆のエールが届いています。競技は違っても、世界に挑み続ける者同士。その想いが、南野選手のもとへと集まっています。

◆すべての人が参加できる応援投稿企画

プロバレーボールプレーヤー・石川祐希選手 直筆エールプロラグビー選手・齋藤直人選手 直筆エールプロサッカー選手・塩越柚歩選手 直筆エール

１.商品購入で応募可能！応援フラッグに載せて南野選手に届けよう

キャンペーン期間中にDNS商品をご購入のうえ投稿いただいた方のエールは、優先的に実際の応援フラッグにプリントされ、南野選手本人へ直接手渡しされる予定です。また、投稿されたすべてのエールは特設サイト上で「デジタル応援フラッグ」として掲出されます。

募集期間：2026年4月1日（水）～4月20日（月）

参加方法：DNS商品をご購入の上、特設サイトにアクセスし、エールを投稿。

２.誰でも応募可能！デジタル応援フラッグに載せて届けよう

DNS特設サイトでは、どなたでも参加可能な応援投稿企画「デジタル応援フラッグ」を実施します。投稿されたエールは特設サイト上で公開予定です。エールを投稿いただいた方には、オリジナルイラストの壁紙をプレゼントいたします。

募集期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

参加方法：特設サイトにアクセスし、南野選手へのエールを投稿いただくことで参加できます。

※応援フラッグはイメージです。

特設サイト：https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_dns/minamino-cp2026/(https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_dns/minamino-cp2026/)

◆DNS商品販売チャネル

全国のスポーツ量販店やスポーツジム、フィットネスクラブ、DNS公式オンラインショップ、Amazon DNS公式ストア、DNS公式 楽天市場店 ほか

◆DNS商品購入者限定！南野拓実選手×DNS限定グッズプレゼント

キャンペーン期間中にDNS商品をご購入いただいた方を対象に、抽選で南野拓実選手×DNSの限定グッズをプレゼントします。

＜応募方法＞

DNS商品をご購入後、レシートを撮影して特設サイトにアップロード。

商品の抽選に参加し、南野選手へのエールを投稿いただくことで応募が完了します。

＜応募期間＞

2026年4月1日（水）～5月31日（日）

＜賞品内容＞

特別賞（3名様）

南野選手からのエールに対するアンサーメッセージ動画

ゴールデンブーツ賞（5名様）

南野選手 直筆サイン入りスパイク

※スパイクは南野選手が愛用する、

アディダス「プレデター（PREDATOR）」となります。

シルバーブーツ賞（116名様）

南野選手サイン＆オリジナルイラスト付き限定シェイカー

＋1万円相当DNS商品

Wチャンス（218名様）

南野選手サイン＆オリジナルイラスト付き限定シェイカー

DNSコアプロダクトのご紹介

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

製品名：「プロテイン ホエイ100（通称：ホエイ100）」

～身体作りと美味しさを追求したDNSの王道プロテイン～

・たんぱく質：24g （*1)

・風味：プレミアムチョコレート/いちごミルク/バナナオレ/リッチバニラ/カフェオレ/抹茶/トロピカルマンゴー/レモン

・内容量：35g/315g/630g/2000g (*1：1食35gあたり)

製品名：「ホエイプロテイン スーパープレミアム（通称：SP）」

～短期間でなりたい身体を作り上げるために、身体作りをサポートするこだわりの成分を配合～

・HMBカルシウム1500mg(*2)

・グルタミン：5000mg(*2)

・NOブースター （アルギン、シトルリン）配合

・たんぱく質：26g (*2)

・風味：チョコレート/フルーツミックス/ヨーグルト

・内容量：34g/630g (*2：1食34gあたり）

製品名：「プロテインドリンク プロエックス（通称：PRO-X）」

～すぐに飲めるプロテイン。すっきりとした飲み心地～

・たんぱく質：28g (*3)

・WPI（Whey Protein Isolate）を使用

・脂質ゼロ ・風味：アップル/マンゴー

・内容量：350ml (*3：1食350mlあたり）

製品名：「イーエーエープロ（通称：EAAPRO）」

～シェイカー不要＆速攻チャージ。 特許素材EAAlpha (R)️を配合。

５g（*4）でホエイプロテイン15gと同等以上の結果（*5）～

・シェイカー不要。どこでも飲めるたんぱく質のもと

・9種の必須アミノ酸（EAA:Essential Amino Acids）にアルギニンを加えた米国特許を取得している素材を配合

・個包装タイプなので、持ち運びに便利

・風味：ソーダ/レモン ・内容量：5g x 14包/30包

（*4：EAAPRO1包として）

（*5：Church et al(2024)）

製品名：「クレアチン」

～瞬発力のエネルギー源。強く、速くをサポート～

・DNSのクレアチンは、高純度99.9％以上を誇るブランド原料「クレアピュア(R)️」を使用。

・サプリメント摂取でクレアチンを筋肉に蓄え、瞬発力、パワー、スピードのエネルギー源とすることができる。

・内容量：200g(40回分)

DNSブランドについて

「DNS」は、世界最先端のスポーツ栄養学に基づき開発されたプロテインパウダーやドリンク、EAA 等のサプリメントを展開し、20年以上にわたり多くのトップアスリートから支持されてきたブランドです。2024年11月1日付で、第一三共ヘルスケアが譲受し、事業を開始しました これらの製品はスポーツ量販店やEC（電子商取引）など幅広いチャネルで販売され、プロ・アマを含めてさまざまな競技の500を超える選手・チームが愛用しています。製品開発にあたっては、スポーツ栄養学の最新の研究成果を積極的に取り入れるとともに、味や飲みやすさにも徹底的にこだわり、「パフォーマンス向上に役立つ美味しいプロテイン」との評判を確立してきました。また、国際的アンチ・ドーピング認証プログラムであるINFORMED CHOICE（インフォームドチョイス）を国内メーカーとして初めて導入し、認証を取得するなど、安全性や品質管理ヘの姿勢が高く評価されています。

・公式ホームページ：https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_dns/

・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/dns_protein_official/

◆製品に関するお問い合わせ先

DNSカスタマーセンター

受付時間：9:30～17:00（土日祝・当社休業日を除く）

TEL：0120-561-450

第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ＊の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

＊ 第一三共グループは、イノベーティブ医薬品（新薬）・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。