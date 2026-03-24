公益財団法人 アクロス福岡は、第6次中期経営計画で掲げるビジョン「未来につなぐ」の実現に向け、その中核施策の一つとして特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」を公開しました。

「ACROS LAB(アクロスラボ)」は、文化芸術の力で社会課題の解決に取り組むアクロス福岡の活動や想いを、分かりやすく発信する情報プラットフォームであり、これらの取り組みを可視化することで共感の輪を広げ、文化芸術の価値を未来へと循環させる拠点となることを目指します。





ACROS LAB アクロスラボ





▼アクロスラボ 特設サイト公開！

https://lab.acros.or.jp/





アクロスラボ 二次元コード





本サイトでは、以下の三つのテーマを柱にアクロス福岡の取り組みを可視化しています。

※特設サイト内 取り組み紹介記事 (随時更新予定)









■［社会包摂] あらゆる人が等しく文化芸術を楽しめる環境づくりを推進。

【アクロス福岡 みんなのアート展 『わたしもよう』】

障がいのある方々の芸術活動を支援し、作品発表の場を創出。





【アクロス・こども文化芸術体験】

文化芸術を通じて里親家庭と地域社会をつなぐ循環型プログラム。









■［次世代育成］ 文化芸術に携わる子どもや若手人材の育成を支援。

【福岡ジュニアオーケストラ】

福岡県初の子どもによるオーケストラ。定期演奏会や海外交流も実施。





【夏休みこども手作り体験(伝統工芸体験)】

福岡の伝統工芸を“学び・作り・楽しむ”体験型プログラム。





【ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー】

ミュンヘン国際音楽セミナー提携による世界レベルの音楽レッスン。









■［文化振興・ファン拡大］ 日常に文化芸術を根づかせ、新たな参加者・支援者を広げる。

【福岡シンフォニーホール オープンステージご招待】

“ひらかれた文化施設”を目指した記念事業。





【アクロス・クラシックふぇすた】

子どもからプロまで楽しめる体験型音楽祭。





【アクロス・ミュージックキャラバン in ONE FUKUOKA BLDG.】

天神周辺地域と連携し、演奏者の活動機会を創出。









■お問い合わせ先

【お客様(掲載用)】

公益財団法人 アクロス福岡

E-mail： koho@acros.or.jp