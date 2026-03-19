¤ï¤ó¤ï¤ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¢ ÆîµªÇòÉÍ 3·î²þÁõ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡¤ï¤ó¤ï¤ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¢ ÆîµªÇòÉÍ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÏÂ²Î»³¸©À¾Ì¶Ï¬·´¾åÉÙÅÄÄ®¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§»°¶¶ ½¨µ¬ °Ê²¼Åö¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¡É°¦¸¤¤È¿Í¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»þ´Ö¡É¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤·¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ô¥£¥é¿·ÀßÅù¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï´ã²¼¤ËÇòÉÍ¤Î³¤¤ò°ìË¾¤¹¤ë³¤È´80m¤Î¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤ÏÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÐÊ¤à¥ô¥£¥é¤¬7ÅïÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Àß¤·¤¿¥ô¥£¥é¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢BBQ¤äËÜ³Ê¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤ò´°È÷¡¢²»¤â»ëÀþ¤â¼×¤é¤ì¤¿´°Á´¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÇòÉÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ëÅï¤Ë¤ÏºÇÂç4Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¡×4¼¼¤ä¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ë¤Ï±«¤ÎÆü¤ä½ë¤¤Æü¤Ê¤ÉÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°¦¸¤¤È¤Î´²¤®»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë²°Æâ¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¤ä¡¢°¦¸¤¤ÎÂ¤ËÍ¥¤·¤¯±ÒÀ¸Åª¤Ê¿Í¹©¼Ç¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È£²ÌÌÊ¬¡¢1,400㎡¤Î¹¡¹¤·¤¿¥É¥Ã¥°¥Ñー¥¯¤òÈ÷¤¨¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉßÃÏÆâ¤ª»¶Êâ¥³ー¥¹¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÏÂ²Î»³¸©ÆÃ»º¤Î³¤Á¯¤äÇÀ»ºÊª¤ÎÏÂ¿©²ñÀÊ¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ëºÇ¾å³¬8³¬¤ÎÅ¸Ë¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤°¤í¤È¥·¥é¥¹¤Î¤ªÃãÄÒ¤±¤ä¥ï¥ó¥Ðー¥°¡¢¼¯Æù¥¸¥Ó¥¨¤Ê¤É¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥á¥Ë¥åー¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼¢Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÁÍý¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¹Àô¤ÏÆ»¸å²¹Àô¤äÍÇÏ²¹Àô¤ÈÊÂ¤ÖÆüËÜ»°¸ÅÅò¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¡¢ÆüËÜ½ñµª¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÎòÂåÅ·¹Ä¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇòÉÍ²¹Àô*¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÍá¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÌþ¤»¤ëÂßÀÚ²ÈÂ²É÷Ï¤¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸Å¤«¤éÂ³¤¯²¹Àô¤ÇÎ¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·Æü¾ï¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡¢ÈóÆü¾ï¤ÈÁø¶ø¤¹¤ëÎ¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¤´ËþµÊ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö¤ï¤ó¤ï¤ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö°¦¸¤¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÎ¹¤ò³§ÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
*½ÐÅµ¡§ÇòÉÍ²¹ÀôÎ¹´Û¶¨Æ±ÁÈ¹ç
¡Ú¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¦¥µ¥¦¥ÊÉÕ¡Û¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥ô¥£¥é
³¤¤Ø¤ÎÄ¯Ë¾¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ö¥ëー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ô¥£¥éµÒ¼¼¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤äBBQ¥°¥ê¥ë¤äËÜ³Ê¥µ¥¦¥Ê¤òÈ÷¤¨¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ëìÔÂô¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¥ô¥£¥é¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Æ¥é¥¹BBQ¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¡ºà¤ä¿©ºà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á½àÈ÷¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊBBQ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤È¤È¤â¤ËÆîµªÇòÉÍ¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äê°÷¡§4Ì¾¡¡¹¤µ¡§57㎡
¡Ú¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¦¥µ¥¦¥ÊÉÕ¡Û¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¥ô¥£¥é
ÁðÌÚ¤ä²Ö¡¹¤ÎºÌ¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ô¥£¥éµÒ¼¼¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤äBBQ¥°¥ê¥ë¡¢ËÜ³Ê¥µ¥¦¥Ê¤òÈ÷¤¨¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¤ÂÚºß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥éÅï¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Æ¥é¥¹BBQ¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¡ºà¤ä¿©ºà¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿ËÜ³ÊBBQ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¤Ç°¦¸¤¤È¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿©»ö¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´ËþµÊ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äê°÷¡§4Ì¾¡¡¹¤µ¡§57㎡
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó
39㎡¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥Ù¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÇÂç4Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡¡
Äê°÷¡§4Ì¾¡¡¹¤µ¡§39㎡¡¡
²°Æâ¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹
DOG PARK¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±«¤ÎÆü¤ä½ë¤¤Æü¤Ê¤ÉÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£±Ä¶È»þ´Ö¡§6:00～23:00¡¡ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ëÉßÃÏÆâ
°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï°¦¸¤ÀìÍÑ¤Î¥á¥Ë¥åー¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤´²ÈÂ²¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥á¥Ë¥åー¡Û
¤Þ¤°¤í¤È¥·¥é¥¹¤Î¤ªÃãÄÒ¤±
80g¡Ê118.8kcal¡Ë¡¡800±ß
¥Þ¥°¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î°¦¸¤ÀìÍÑ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï°¦¸¤¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¿©ºà¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤ä¤ª»¶Êâ¸å¤Î¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ
¥Þ¥°¥í¡¢¥·¥é¥¹¡¢¤´¤Ï¤ó¡¢¤À¤·½Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥ï¥ó¥Ðー¥°
75g¡Ê171kcal¡Ë¡¡700±ß
°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¶ÚÆù¤Î°Ý»ý¤äÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬Âç¿Íµ¤¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ
¤ï¤ó¥Ðー¥°¡ÊÆÚ¡¦µí¡Ë¡¢Íñ¡¢ÇòÊÆ¡¢¿Í»²¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¼¯Æù¥¸¥Ó¥¨
50g¡Ê75kcal¡Ë 800±ß
³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ÌÈ±ÖÎÏ¤Î¸þ¾å¤ä¶ÚÆù¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ËþÂÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ
¥Ü¥¤¥ë¼¯Æù¡¢¿Í»²¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー
¡Ú¤ï¤ó¤ï¤ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¢ ÆîµªÇòÉÍ¡Û
¡Ê*µì¡§ÆîµªÇòÉÍ¤ï¤ó¤ï¤ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ë
´ØÀ¾¶þ»Ø¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦ÆîµªÇòÉÍ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡£¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤äÎÉ¼Á¤Ê²¹Àô¡¢¿åÊ¿Àþ¤ËÄÀ¤àÈþ¤·¤¤Í¼ÍÛ¤¬ºÌ¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤ËìÔÂô¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÂÚºß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë°¦¸¤¤È¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://iconia.co.jp/hotel-wan-wan-paradise-premier-nanki-shirahama-wakayama
½»½ê¡§¢©649-2106 ÏÂ²Î»³¸©À¾Ì¶Ï¬·´¾åÉÙÅÄÄ®Æîµª¤ÎÂæ£±－£±¡¡
TEL¡§050-5443-6483
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§11»þ¡¡µÒ¼¼¿ô¡§27¼¼
¡Ú¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡Û
¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢½ÉÇñÆÃ²½·¿¤ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î»ÜÀß¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGoTo Pass¡Û
¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¡¢ÁÛÁü³°¤Ø¡¢Ï¢¤ì¤À¤½¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦±ã²ñ¡¦°¦¸¤¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë½É¡¦Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¦¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ170Åï°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ»È¤¨¤ë¿·¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGoTo Pass¡×¡Ê¥´ー¥È¥¥ー¥Ñ¥¹¡Ë¤¬2025Ç¯5·î29Æü»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://gotopass.jp