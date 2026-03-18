韓国の音楽流通会社である株式会社3.14と、エンターテインメント音楽マーケティング会社である株式会社PF Productionは、音楽リワード型プラットフォーム「SOUNDPAY(サウンドペイ)」の日本向けサービスを正式に開始いたしました。





音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUNDPAY」





「SOUNDPAY」は、音楽コンテンツを視聴することでポイントを獲得できるリワード型の音楽プラットフォームです。ユーザーは、アプリ内に登録されたYouTubeのミュージックビデオ(MV)やライブ映像、プレイリストなどを視聴し、「いいね」やコメント投稿などのミッションを達成することでポイントを獲得できます。





獲得したポイントは、各種ギフトカードやポイントへ交換可能で、音楽を楽しみながら特典を得られる仕組みとなっています。交換先には、Amazonギフトカード、楽天ポイント、dポイント、au PAY、PayPay、QUOカードPay、Ponta、Visaギフトなど、日本国内で利用可能な多様なサービスが含まれます。さらに、Uber Eats、サーティワン アイスクリーム、タリーズコーヒー、GODIVAなどのブランドリワードにも交換可能です。





また、SOUNDPAYはアーティストにとっても新たなプロモーション機会を提供します。新曲やコンテンツをキャンペーンとして登録することで、ユーザー参加型の形で自然な拡散を促進し、多くのリスナーへ届けることが可能です。従来の広告とは異なる、「視聴」「行動」「リワード」を組み合わせた新しい音楽マーケティング手法として活用できます。





SOUNDPAYはすでに韓国でサービスを展開しており、音楽ファンの参加を通じてアーティストコンテンツの拡散や音楽プロモーションを支援してきました。今回の日本サービス開始を通じて、日本のアーティストやレーベルにも新たなプロモーション機会を提供してまいります。





SOUNDPAY関係者は、次のようにコメントしています。

「SOUNDPAYは、音楽を聴く体験にリワードを組み合わせた新しいプラットフォームです。日本のアーティストとリスナーをつなぐ新たな音楽体験を提供し、日本市場において多様なプロモーション事例を創出していきたいと考えています。」





今後は、日本市場におけるパートナーシップの拡大およびアーティスト向け機能の強化を進め、音楽ファンとアーティストをつなぐプラットフォームとしての成長を目指します。









【サービスURL】

SOUNDPAY JP

https://sndpay.com/





SOUNDPAY KR

https://eumgamsa.kr/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社3.14

所在地 ： 19, Dogok-ro 5-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

代表者 ： Jinho Seo





会社名 ： 株式会社PF Production

所在地 ： 26, Yangpyeong-ro 21-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

代表者 ： Joonwoo Min