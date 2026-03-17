スキンケアブランド ルアンルアン「春の生せっけん祭り2026」3月18日からスタート。【会員様限定】送料無料 最大50％OFF！6種類のラインナップとおすすめチェックをご用意しました。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ(本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭)は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて、「春の生せっけん祭り2026」を3月18日am10:00からスタート。【会員様限定】で最大50％OFF！6種類のラインナップを送料無料でお届けします。さらに期間限定コンテンツ「おすすめチェック」もご用意しました。
【春の生せっけん祭り2026】特設会場 https://shop.ruamruam.jp/contents/16030
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344312/images/bodyimage1】
「春の生せっけん祭り2026」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344312/images/bodyimage2】
やわらかな春の光と、新しい季節のはじまり。ゆらぎやすい肌に、心地良いやさしい洗顔を。
【販売期間】2026年3月18日（水）am10:00 ～ 2026年4月3日（金）am9:59
【対象商品】
・うるおい洗顔セット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc301604
・透明感ケアセット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc608301
・うるおいツヤ肌セット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc608604
・ふっくら春肌セット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc601605
・なめらかもち肌セット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc608606
・すっきり素肌セット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc606607
【注意事項】
・送料無料でお届けします。
・ルアンルアンコスメオンラインショップ会員様のみご購入いただけます。
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。
・定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。
・当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
・他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当キャンペーン商品と合わせてお届けいたします。
「おすすめチェック」コンテンツ
【キャンペーン期間限定】
5つの質問に答えるだけで、あなたにピッタリのセットをご提案するコンテンツをご用意しました。
https://shop.ruamruam.jp/contents/16030?jump=check
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344312/images/bodyimage4】
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
【春の生せっけん祭り2026】特設会場 https://shop.ruamruam.jp/contents/16030
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「春の生せっけん祭り2026」の概要
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やわらかな春の光と、新しい季節のはじまり。ゆらぎやすい肌に、心地良いやさしい洗顔を。
【販売期間】2026年3月18日（水）am10:00 ～ 2026年4月3日（金）am9:59
【対象商品】
・うるおい洗顔セット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc301604
・透明感ケアセット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc608301
・うるおいツヤ肌セット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc608604
・ふっくら春肌セット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc601605
・なめらかもち肌セット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc608606
・すっきり素肌セット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=s-2026-sc606607
【注意事項】
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・ルアンルアンコスメオンラインショップ会員様のみご購入いただけます。
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。
・定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。
・当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
・他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当キャンペーン商品と合わせてお届けいたします。
「おすすめチェック」コンテンツ
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ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
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所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
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