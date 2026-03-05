未来へのプラグイン：世界の陸上・船舶間電力供給市場は2035年までに44億1000万米ドルに達する見込み
市場展望：持続可能な港湾電化が世界経済の成長を加速
世界の陸上・船舶間電力供給市場は、2025年に22億9,000万米ドルと評価され、2035年には44億1,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）6.78%で成長が見込まれます。この着実な成長軌道は、海運業界における脱炭素化への加速的な移行、排出規制の強化、そして世界的な持続可能な港湾インフラへの投資増加を反映しています。
陸上・船舶間電力供給（コールドアイロニングまたはオンショアパワーサプライ（OPS）とも呼ばれる）は、停泊中の船舶を地域の電力網に接続し、船上のディーゼル発電機を停止することを可能にします。これにより、港湾都市における温室効果ガス排出量、粒子状物質、騒音公害が大幅に削減されます。世界的な貿易量の拡大と環境監視の強化に伴い、港湾および海運事業者は持続可能性目標達成に向けて電化ソリューションの導入を加速させています。
厳格な排出規制が市場拡大を促進
陸上から船舶への電力供給市場の拡大を牽引する主な要因の一つは、主要な海運拠点における厳格な環境基準の導入です。規制当局は沿岸地域および排出規制区域（ECA）における排出量削減を義務付けており、港湾および船舶運航事業者はインフラの近代化を迫られています。
北米、欧州、アジア太平洋地域の政府は、港湾電化の取り組みを加速させるため、財政的インセンティブや補助金を提供しています。硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、二酸化炭素（CO?）の排出量削減に重点を置いた政策は、コンテナターミナル、クルーズ港、海軍基地、フェリーターミナルにおける陸上電力システムの導入を促進しています。
さらに、国際的な気候変動対策へのコミットメントと脱炭素化ロードマップは、電化された港湾エコシステムへの長期投資を強化しています。
コンテナ船およびクルーズ船分野からの需要拡大
コンテナ船分野は、世界的な貿易フローの増加と大型コンテナ船の拡大に牽引され、陸上電力供給市場の大きなシェアを占めています。大型コンテナ船は停泊中に大量の燃料を消費するため、陸上電力の統合は環境面でも経済面でも有益です。
一方、クルーズ業界は急成長分野として台頭しています。クルーズ船は都市部の近くに寄港することが多く、そこでの排出ガスは地域社会に直接的な影響を与えます。陸上電力供給ソリューションは、クルーズ船運航会社が持続可能性へのコミットメントを達成し、企業の環境責任を強化するのに役立ちます。
スマートポートとデジタルポート管理システムの台頭により、陸上電力供給インフラの統合がさらに強化され、シームレスなエネルギー分配と運用効率が実現しています。
システム効率を向上させる技術の進歩
技術革新は、導入を加速させる上で重要な役割を果たします。最新の陸上電力供給システムは、より高い電圧容量、自動接続技術、そして改良された安全機構を備えています。国際的な電気インターフェースの標準化により、船舶と港湾インフラ間の互換性に関する課題が軽減されています。
風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源との連携も進展しています。港湾では、海上運航における二酸化炭素排出量のさらなる削減を目指し、陸上電源設備とグリーンエネルギー発電を組み合わせるケースが増えています。
