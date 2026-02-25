株式会社ＰＬＡＮＴ(本社：福井県坂井市 代表取締役社長：三ッ田泰二)は、SUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップJJ BURGER (ジェイ・ジェイ・バーガー)において、2026年3月1日(日)より期間限定で「ジンギスカンバーガー」「4種の北海道チーズバーガー」の販売を開始いたします。





今回の新作は、3月7日(土)からPLANT全店で開催される「旅する北海道フェア」にあわせて開発された、今だけの特別なラインアップです。

ひと口かぶりつけば、香ばしいラムの風味とタレの旨味が広がる“ジンギスカンバーガー”、北海道産のチーズを贅沢に使用した背徳的な濃厚さを味わえる“4種の北海道チーズバーガー”は食べ応え抜群です。





3月の期間限定バーガー！





『3月の期間限定メニュー』

北海道の定番“ベル”の「成吉思汗(ジンギスカン)のたれ」を使用することで、甘みと旨みのある醤油ベースにりんごと香味野菜がラムの風味をまろやかに引き立て、やわらかジューシーなラム肉のおいしさの虜になる“ジンギスカンバーガー”、北海道産のチェダー、マスカルポーネ、クリームチーズを使用したチーズソースに、カマンベールチーズを重ね、北海道チーズの魅力を存分に味わえる“4種の北海道チーズバーガー”の2品をご用意いたしました。

さらにサイドメニューとして、当店自慢の北海道じゃがいもを100％使用したフライドポテトを、コーンポタージュの甘い香りと濃厚な味わいにした“フライドポテト コーンポタージュ味”をご提供いたします。





3月の期間限定サイドメニュー！





■期間： 2026年3月1日(日)～3月31日(火)

■商品： ジンギスカンバーガー 790円(税込)

4種の北海道チーズバーガー 890円(税込)

フライドポテト コーンポタージュ味 Mサイズ 260円(税込)

フライドポテト コーンポタージュ味 メガサイズ 690円(税込)





「旅する北海道フェア」のために開発された今だけ味わえる期間限定メニューを、この機会にぜひご賞味ください！









【JJ BURGER店舗情報】

営業時間：10:00～19:00［年中無休］

取扱店舗：大玉店／黒部店／津幡店／川北店／坂井店／清水店／瑞穂店／

伊賀店／高島店／木津川店／出雲店





【JJモバイルオーダー】

待たずに買える、モバイルオーダーがおすすめ！





JJモバイルオーダーの使い方





＜注意事項＞

※商品の内容や価格、営業時間などは予告なく変更になる場合がございます

※多くのお客様にお買い上げいただくために数量制限をお願いすることもございます





＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/