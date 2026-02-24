「エージェント共創サービス」で「生成AIエージェント」活用を加速 ～Microsoft 365 Copilot導入前の課題解消から試作・検証までを一貫支援～

【背景】

昨今、生成AIの活用に注目が集まる中、多くの企業がMicrosoft 365 Copilotによる日常業務の効率化に関心を寄せています。しかし、社内ルールや情報管理体制の整備が追いつかず、セキュリティーに対する懸念から、検討が止まってしまうケースが少なくありません。一方で、すでに導入している企業では、定型業務や意思決定プロセスに「生成AIエージェント」を活用することで、さらなる業務変革を図りたいというニーズが高まっています。

【サービス概要】

「Microsoft 365 Copilot 向け支援サービス」に、３つの新サービスメニューを追加することで、Microsoft 365 Copilotの導入から「生成AIエージェント」の活用まで、一貫した支援が可能になります。生成AIの導入を検討する企業に対しては、現在抱えている課題を整理し、生成AI導入を支援します。また、すでに生成AIを導入している企業に対しては、効率化したい業務に応じた「生成AIエージェント」の設計や活用を支援し、さらなる業務改革の実現を後押しします。

■Microsoft 365 Copilotを導入済みのお客さま向け

・「エージェント共創サービス」

業務内容、課題、エージェント化したいアイディアをヒアリングし、「生成AIエージェント」をお客さまと共に試作し、実業務での検証を支援するサービスです。これにより、大きな投資を伴う前に業務に適した「生成AIエージェント」の可能性を見極め、開発や社内展開などの導入拡大に向けた判断材料を提供します。

■Microsoft 365 Copilotを導入前のお客さま向け

・「利活用アセスメントサービス」

生成AI活用に向けた社内体制を診断するサービスです。お客さまの生成AIにおける利用方針や社内ポリシーなどを分析し、課題や改善ポイントをレポートで提示します。これにより「何が不十分なのか」「どこを整備すれば安心して導入できるか」など、現状の不安を明確化し、スムーズな社内合意形成と次のアクション検討を支援します。

・「ハンズオンサービス」（Copilot Chat版）

Microsoft 365に付帯し、追加費用なしで利用できるCopilot Chat機能を活用したハンズオン研修サービスです。Copilot Chatの基本操作や、「生成AIエージェント」の試作を行います。生成AIや「生成AIエージェント」に実際に触れることで、導入した際のイメージをより明確化できます。これにより、お客さまにおける生成AIの活用を支援します。

【今後の取り組み】

BIPROGYは、Microsoft 365 Copilotの自社グループ導入と「Microsoft 365 向けエンタープライズサービス」の長年の提供で、Microsoft 365の導入・構築・展開・利活用に至るノウハウを長年培ってきました。これらを生かし、 Microsoft 365の技術提供にとどまらず、お客さま企業での浸透とデジタルワークプレイス構築を支援します。

以 上

■関連リンク：

Microsoft 365 Copilot向け支援サービスhttps://www.biprogy.com/solution/service/m365copilot.html

Microsoft 365向けエンタープライズサービス https://www.biprogy.com/solution/service/o365es.html



※Microsoft、Microsoft 365、Microsoft 365 Copilotは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Microsoft 365 は、Microsoft Corporation が提供するサービスの名称です。

※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。



































