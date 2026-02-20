こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
JA全農共同開発「ニッポンエール ミルク＆あまおう」を、3月16日（月）に新発売
全国の産地を応援するＪＡ全農と伊藤園の「ニッポンエールプロジェクト」
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、全国農業協同組合連合会（代表理事理事長：桑田義文 本所：東京都千代田区、以下 ＪＡ全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト（以下、本プロジェクト）」の一環で共同開発した「ニッポンエール ミルク＆あまおう」を、３月16日（月）に新発売します。
本プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、ＪＡ全農と伊藤園を含むメーカーや販売先が協力して産地を応援する活動です。当社は、農業の持続可能な発展のために、2021年6月に本プロジェクトに参画し、全国の特色ある農産物を使用した製品を共同開発しています。
近年、酪農家戸数や新規就農者の減少など、日本の酪農を取り巻く環境は厳しさを増しています。日本の生乳生産の約6割で、乳製品供給の中核を担う北海道は、まさに日本の酪農を支える重要な産地です（※1）。そこで当社は「北海道酪農応援」〜牛乳・乳製品の消費拡大〜をテーマに新商品「ニッポンエール ミルク&あまおう」を新発売します。北海道産生乳（※2）と甘みと酸味のバランスのすぐれた福岡県産あまおうを使用し、いちごの風味とまろやかなミルク感を楽しめる清涼飲料水です。（果汁1%）本製品を通じて北海道産生乳と福岡県産あまおうの魅力を全国にお届けすることで販売拡大にもつなげ、酪農家といちご農家の皆様を応援します。
今後も当社は、ＪＡ全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。
≪製品概要≫
製品名：ニッポンエール ミルク＆あまおう
品名：清涼飲料水
容量・容器：450g ペットボトル
希望小売価格税込（税別）：259円（240円）
発売日：3月16日（月）
販売地域：全国
（※1）農林水産省「牛乳乳製品統計調査」
（※2）本製品で使用している牛乳は北海道産生乳を使用しています。生乳は牛乳の原料となります。
「ニッポンエールプロジェクト」とはhttps://www.zennoh.or.jp/nipponyell/project/
▼ご参考：「酪農」の現状
乳牛は生き物であり、子牛を出産することでお乳を出す事ができます。それには３年の歳月がかかるとともに、子牛を産んでからは毎日搾乳（乳しぼり）を行う必要があり、生産される生乳は急に増減させることができません。一方で牛乳・乳製品の需要は季節による変動があることに加え、年々減少傾向にあり、生乳の需給調整はますます難しくなってきています。
