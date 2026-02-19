株式会社シフト（本社：大阪市淀川区、代表取締役 濱井 博）は、ワンタイムパスワード技術（TOTP）を活用し、自動で更新するQRコードを表示するセキュリティ端末「QRtoken®」の販売を開始いたしました。 従来の「数字を見て手入力する」という認証の手間を、QRコードのスキャンやNFCタッチによって完全に排除。強固なセキュリティ対策評価制度への対応を容易にしながら、現場の生産性を落とさない「安全で使いやすい」システム構築を支援し、企業のセキュリティDXを加速させます。 ＜実用新案登録 第3253552号＞











シンボルキャラクター「玄人くん」とQRtoken®



■ あらゆるビジネスシーンで「QRtoken®」が活躍！



ミュージアム（美術館・博物館）：

【展示イベントの現場で「作品の保護」「体験の質」「運営の効率化」を実現】

「その場にいる価値」を最大化し、デジタルコンテンツの不正流出を防止 音声ガイド機器のレンタル不要（コスト削減と衛生面） 専用機器の貸し出しや消毒、メンテナンスの手間が不要になります。来館者自身のスマホを利用しながら、NFC（タッチ）やQRスキャンによって、シームレスかつ清潔に高付加価値なガイド体験を提供できます。



音声ガイド・映像解説を再生



量販店・小売店：

【転売ヤー対策、デジタル整理券・ポイント付与ツールとして】

人気商品の抽選販売や限定キャンペーンにおいて、QRコードを撮影して遠隔地の仲間へ転送する「転売目的の組織的な応募」が問題となっています。 『QRtoken®』大型ディスプレィを店頭に設置することで「その場にいる人」しかアクセスできない環境を構築できます。時間経過でURLが無効化されるため、物理的に大量応募を阻止。正規のお客様へ、公正な予約・販売の体制を提供することができます。



転売目的の組織的な応募対策



レジで購入者限定キャンペーン





システム開発会社：

【プロが選ぶ信頼のデバイス！セキュリティとUXの両立を武器に、受託案件の付加価値を高める提案ツール】

システム開発の「認証の壁」を突破。QRコード×TOTP技術の『QRtoken®』が、企業のセキュリティDXを加速。開発パートナーへの提供を開始。 ～「数字の入力」をゼロへ。API連携で、より安全で使いやすい業務システムの構築を支援～

【開発現場のジレンマを解消】 現在、多くのシステム開発において「セキュリティ強化」と「利便性（UX）」の両立が大きな課題となっています。従来のワンタイムパスワード（OTP）は、ユーザーが数字を読み取り、手入力する手間が離脱やミスを招いていました。株式会社シフトは、この課題を解決するデバイス『QRtoken®』の展開において、システムインテグレーター（SIer）や開発会社との連携を強化します。









広告代理店/イベント会社：

【現場を熟知したプロのギミック。プロモーションの信頼性を高める提案ツール】

デジタルプロモーションの脆弱性をカバー。O2Oキャンペーンの「不正」を物理的に遮断。動的QRコード端末『QRtoken®』が、広告代理店のプロモーション戦略を強固に。「その場にいる人」だけの限定体験を保証。

SNSやアプリを活用したキャンペーンにおいて、QRコードのスクリーンショット転送による「なりすまし」や「組織的な不正応募」は、ブランドの信頼性を損なう大きな問題です。『QRtoken®』は、数秒ごとに変化する「動的QRコード」を物理デバイスで表示。デジタル施策に「物理的な場所の保証」を付加します。





会場内に設置して来場者限定に





■ 機器ラインナップ

用途や設置場所に合わせて選べる3つのモデルをご用意しています。

1.標準モデル（QRtoken® PRO331）

省スペース設置に最適な手のひらサイズ。単4電池3本で長期間稼働するベーシックモデル

２.手動更新ボタン付きモデル（QRtoken® PRO332B）

物理ボタンでQRの更新を制御。「1人1回」の厳密な配布が必要なシーンに最適

３.大型ディスプレイモデル（QRtoken® PRO333D）

13.3インチ大型電子ペーパー搭載。イベント会場など大人数への表示でも高い視認性を確保

標準モデル



大型ディスプレイモデル



手動更新ボタン付きモデル





限定コンテンツ配信 ／ スタンプラリー ／ デジタルポイント付与 ／ 勤怠管理 ／ デジタル整理券 ／ スマホオーダー...等々。ピンッ！ときたら＿＿＿＿＿＿＿＿



「まずはスモールスタート！！ 導入支援キャンペーン実施中」



