¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
♦Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø♦¸¶»ÒÎÏ¤Î³Ø¤Ó¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à¤Ç¼¡À¤Âå¤Ë´Ø¿´¡¦Íý²ò¤Î¾úÀ®¤ò¤á¤¶¤¹¸¦µæ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×
¼ãÇ¯ÁØ¤¬¸¶»ÒÎÏ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÊ¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÊ¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡Ë¹©³ØÉô¸¶»ÒÎÏµ»½Ñ±þÍÑ¹©³Ø²Ê¤ÎÀî¾å¾ÍÂå½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¹â¥ì¥Ù¥ëÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¤Î½èÊ¬¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤Î¤¿¤á¤Î¤ªÂê¤òËÁ¸±¤·¤Ê¤¬¤é²ò¤¯»Å³Ý¤±¤ä¡¢Êü¼ÍÀþ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¼¼ÆÈ¼«¤ÇÀ©ºî¤·¡¢¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤µ¤È´Ø¿´¡¦Íý²ò¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë³Ø¤Ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶»ÒÎÏ¤äÊü¼ÍÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¥²¡¼¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¸¦µæ¤Ï¡¢ÎáÏÂ£µÇ¯¤«¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤¬¸¶»ÒÎÏ¤Ø¤Î´Ø¿´¤äÍý²ò¤ò¹â¤á¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤«¤é¡¢¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¿¨¤ì¡¢¹Í¤¨¡¢Áª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤òÂ¥¤·¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³Ø½¬¼êË¡¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Êü¼ÍÀþ¤ò°·¤¦¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþ¤ÎÀ¼Á¤ò»ë³ÐÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¥¯¥¤¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢³Ú¤·¤µ¤È³Ø¤Ó¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢¸¶»ÒÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤äÍý²òÅÙ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
Àî¾å½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊ£»¨¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤³¤½¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏ¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¡¦ÃÎ¼±¥ì¥Ù¥ë¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¦µæ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý
TEL¡§0776-29-2819
¥á¡¼¥ë¡§g-koho@fukui-ut.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤«¤é¡¢¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¿¨¤ì¡¢¹Í¤¨¡¢Áª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤òÂ¥¤·¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³Ø½¬¼êË¡¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Êü¼ÍÀþ¤ò°·¤¦¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþ¤ÎÀ¼Á¤ò»ë³ÐÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¥¯¥¤¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢³Ú¤·¤µ¤È³Ø¤Ó¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢¸¶»ÒÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤äÍý²òÅÙ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
Àî¾å½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊ£»¨¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤³¤½¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏ¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¡¦ÃÎ¼±¥ì¥Ù¥ë¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¦µæ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý
TEL¡§0776-29-2819
¥á¡¼¥ë¡§g-koho@fukui-ut.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/