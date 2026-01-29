こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
QVCジャパン、2026年は開局25周年！「毎日が、うれしいトキメキ。QVC25周年」〜様々な特別企画を通して、お客さまへ日々の感謝を伝えるSpecialな365日を提供〜
テレビショッピングを中⼼としたマルチプラットフォーム通販企業の株式会社 QVCジャパン（千葉県千葉市、代表取締役最⾼経営責任者（CEO）伊藤 淳史、以下「QVC」）は、2026年に開局25周年を迎えます。この節目を祝し、2026年は「毎日が、うれしいトキメキ。」をテーマに掲げ、これまで25年間にわたりQVCを支えていただいたお客さまへの感謝を込めた企画を展開いたします。また、初めてQVCに触れる方にもお楽しみいただけるよう、様々なイベントや特別企画も実施してまいります。
●テーマ「毎日が、うれしいトキメキ。」
2026年は開局25周年のアニバーサリーイヤーです。25周年のアニバーサリーテーマには、充実した暮らしの予感や、新しい自分へのチャレンジなど、未来をうれしくする発見を、お届けしたいという想いを込めました。
ロゴは、日常の瞬間を彩るエネルギーを表現し、鮮やかな放射線状の模様を「トキメキクラッカー」と名付けました。これまでの歩みへの感謝と、2026年、そしてその先もお客さまの胸が高鳴る体験を届け続けるという私たちのお約束を表現しています。
●QVC 25周年 スペシャルムービー公開
楽しい予感がいっぱいの一年にぴったりな、QVC25周年記念ムービーを公開しています。
【QVC25周年ティザー動画 HOP篇】
https://youtu.be/emZ97ZoJP_s?si=38JGpBuKDE_vCM9I
【QVC25周年スペシャル動画 STEP篇】
https://youtu.be/yLzMF1Q0VsQ
■アニバーサリーイヤーのQVC特別企画・キャンペーン
● QVCジャパン史上最大級のお客さま感謝イベント「アニバーサリーフェスタ in 幕張メッセ」開催
開局25周年を記念し、4月11日（土）・12日（日）の2日間、千葉県千葉市の幕張メッセにてQVC史上最大級のお客さま感謝イベント「QVC 25周年アニバーサリーフェスタ in 幕張」を開催いたします。
会場には、QVCで高い人気を誇るメーカー＆ブランド約50社が出展を予定しており、普段は画面越しに紹介している注目商品を実際に手に取って体験いただけるほか、会場限定の特別セットの販売も行います。
さらに特設ステージでは、QVCの人気ゲストによるトークショーを実施。4月11日（土）は美容研究家のIKKOさん、12日（日）はモデル・俳優・歌手のアン ミカさんをお招きし、美と健康をテーマにしたここでしか聞けないトークをお届けします。また、お客さま参加型のファッション変身ショーや、美と健康のお悩みに寄り添うコンテンツ「Kirei Mirai（キレイミライ） by QVC」（https://qvc.jp/information/feature/kireimirai.html?msockid=32928876eaac6094395b9de0eb3e61cb）の体験スペースなど多彩なコンテンツを展開し、お客さまとの交流をさらに深める機会を創出いたします。
【イベント概要】
・開催日：2026年4月11日（土）・12日（日）
・開催時間：10:00〜17:00
・参加費：入場無料
・会場：幕張メッセ 展示ホール２（千葉市美浜区中瀬2-1）
・来場特典：各日先着2,500名さまに「25周年オリジナルエコバッグ」プレゼント
来場事前申込：https://questant.jp/q/A2ZI8CEI
25周年オリジナルエコバッグ
【トークショー概要】
・4月11日（土）14:00〜15:30
IKKOさん（美容研究家）トークショー
・4月12日（日）13:00〜13:30
アン ミカさん（モデル・俳優・歌手）トークショー
抽選で各回250名さま（ご同伴1名さままで）にステージ周辺の座席をご用意いたします。
トークショー抽選申込：https://questant.jp/q/VJ204EM9
※トークショー観覧の抽選申込は2月13日（金）23:59まで
※抽選に外れた場合も立ち見等で観覧可能
●毎月25日は送料無料キャンペーンを実施
2026年は、毎月25日が全品送料無料になるキャンペーンを実施します。
※送料無料キャンペーンは1月25日から対象
●アニバーサリーTODAY’S SPECIAL VALUEが登場
25周年を記念した特別セットや特別仕様のアイテムをその日一番の特別価格で提供します。
●「開けた瞬間、トキメキ！25周年スペシャルボックス」をECサイト「QVC.jp（https://qvc.jp/）」にて数量限定販売
お客さまへの日ごろの感謝を込めて、QVCでも人気のブランド商品を詰め合わせた25周年限定BOXを数量限定で販売します。購入者には、豪華プレゼントを贈呈。
※詳細については、決まり次第特設サイトにてご案内します
■開局25周年を記念した特設サイト展開
25周年ならではの特別企画やキャンペーン、限定コンテンツなどを集約し、年間を通じて順次展開してまいります。最新の情報は、本特設サイトよりご確認ください。
開局25周年特設サイト：https://qvc.jp/information/feature/seasonal/25th.html
QVCは25周年という節目に、マルチプラットフォーム化を一層強化・推進してまいります。これからも女性のお悩みに真摯に向き合い、商品に込められた背景やストーリーを通じて「発見のよろこび」をお届けすることで、お客さまの未来を輝かせる存在であり続けることを目指します。
※番組、商品内容、キャンペーン内容に変更が生じる場合がございます。
【QVCの視聴・お買い物について】
・QVCの視聴方法：https://qvc.jp/information/watch.html
・QVCでのお買い物が初めての方へ：https://qvc.jp/information/guide/about.html
QVCジャパンについて
株式会社 QVCジャパンは、動画を用いて楽しいショッピングをお届けするマルチプラットフォーム通販企業です。「リレーションシップの力を通じて見つける喜びをお届けする」ために、ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、24時間365日休むことなくお届けしています。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やバックストーリーとともにご紹介。お買い物チャンネルQVCは、BS・CS放送のほか、QVC公式サイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では放送やその他情報を発信しています。
