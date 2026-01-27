構造ヘルスモニタリング（SHM）市場：世界調査レポート、需要、規模、開発、メーカー別シェア、成長、動向、展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「構造ヘルスモニタリング（SHM）市場：ソリューション別（ハードウェア、ソフトウェアおよびサービス）、用途別（橋梁・ダム、建築物・スタジアム、船舶・プラットフォーム、機体・風力タービン、大型機械・設備）、技術別（有線、無線）―世界市場分析、動向、機会および予測、2025～2035年」を発行したと発表した。本レポートは、構造ヘルスモニタリング（SHM）市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
構造ヘルスモニタリング（SHM）市場概要
構造ヘルスモニタリング（SHM）とは、橋梁、建築物、ダム、航空機、パイプライン、風力タービンなどの構造物の状態および性能を評価するために用いられる技術主導型のプロセスである。SHMでは、振動、ひずみ、温度、変位、アコースティックエミッションなどの各種パラメータに関するデータを、連続的または定期的に取得するセンサーを設置する。収集されたデータは、損傷、材料劣化、または構造的弱点を早期段階で検知するために分析される。SHMは、事後的な修繕ではなく予知保全を可能にすることで、安全性の向上、保守コストの削減、ならびにインフラの耐用年数の延長に寄与するものである。土木、航空宇宙、機械、エネルギー分野を中心に、信頼性および運用効率を確保する目的で広く活用されている。
Surveyreportsの専門家による構造ヘルスモニタリング（SHM）市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に29億米ドルを創出したことが確認されている。さらに、構造ヘルスモニタリング（SHM）市場は、2035年末までに63億米ドルに達する収益規模が見込まれている。予測期間である2025年から2035年にかけて、同市場は約10.4％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な構造ヘルスモニタリング（SHM）市場分析によれば、構造ヘルスモニタリング（SHM）市場規模は、インフラの安全性および保守に対する重視の高まり、デジタル技術およびスマートインフラの活用拡大、インフラ開発の増加と安全規制の強化、ならびに技術進歩およびIoT統合を背景として拡大すると考えられる。構造ヘルスモニタリング（SHM）市場における主要な参入企業としては、Acellent Technologies, Inc.、Campbell Scientific, Inc.、COWI A/S、Digitexx Data Systems, Inc.、Geocomp, Inc.、GEOKON、GeoSIG Ltd.、Hottinger Brüel & Kjr（HBK）、James Fisher and Sons plc、Kinemetrics、National Instruments Corp、Nova Ventures、SIXENSE、Structural Monitoring Systems Plc.、Xylem, Inc.などが挙げられる。
本構造ヘルスモニタリング（SHM）市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。また、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も盛り込んでいる。
目次
● 構造ヘルスモニタリング（SHM）市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の構造ヘルスモニタリング（SHM）市場における需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）―2033年まで（日本を含む国別分析）
