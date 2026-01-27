【食品工場向けAI活用】食品工場の製造マニュアルを効率化。WriteVideoで衛生管理や製造プロセスの教育動画を迅速に作成
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、食品業界様向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■食品業界が抱える教育・品質管理の課題
HACCP対応や従業員の衛生意識向上が求められる昨今、食品製造現場では、教育・研修・マニュアル整備の重要性がますます高まっています。
しかしながら、人手不足やスタッフの入れ替わりが激しい中で、紙資料や口頭説明による教育では伝達に限界があるという声も多く聞かれます。
こうした現場の声に応えるべく、「WriteVideo」は衛生管理マニュアルや製造手順書を、誰でも簡単にナレーション付き動画へ変換できるAIツールとして食品工場での活用が広がっています。
＜食品工場での主な活用シーン＞
・衛生管理手順の教育動画化（手洗い・服装・清掃ルールなど）
・製造プロセス・作業工程の標準化動画
・新人向けオリエンテーション動画
・アレルゲン管理やライン切替手順などの定期研修用動画
「紙のマニュアルでは伝わらなかった細かな動作も、動画なら一目瞭然」「シフト交代時の引き継ぎも動画共有で効率的になった」と、多くの現場担当者からご好評をいただいております。
■「WriteVideo」について
WriteVideoは、文章を入力するだけで、AIが自動的にナレーション付き動画を生成する革新的なクラウドサービスです。WordやPowerPointなどの既存資料をアップロードするだけでも、動画化が可能です。
・動画制作の専門知識不要
・誰でも簡単に操作でき、短時間で完成
・生成した動画はURLで即共有可能
昨年10月のリリースからわずか3か月で150％成長を記録し、契約率は業界平均を大きく上回る3割（※2025年2月時点）となっています。
■食品製造現場での導入効果
・教育・研修時間の短縮と標準化
・新人や外国人スタッフへの即時対応
・HACCPや衛生管理に関する内容の「見える化」
・再発防止策や改善指導内容の周知徹底
「一度作成すれば繰り返し活用できるのが助かる」
「チェックリスト付き動画で監査対応もスムーズになった」
と、現場責任者・品質管理担当者からも高い評価を受けています。
■導入をご検討の皆さまへ
食品工場向けの導入事例や活用方法をまとめた資料をご用意しております。下記よりダウンロードいただけます。
下記より、WriteVideoの詳細資料をダウンロードいただけます。
https://www.writevideo.ai/
■無料セミナーについて
WriteVideoの使い方無料セミナー定期的に開催しております。
以下より、参加申し込みをお願いします。
https://www.writevideo.ai/seminar
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
