韓国発スキンケアブランド「COSRX（コスアールエックス）」より、話題の成分 PDRNとエクソソームを配合したピーリングマスク「PDRN エクソソーム スキンプレーニング グレーズ マスク」 が2026年1月1日（木）より新登場。肌のごわつき・くすみ・乾燥など多くの肌悩みにアプローチし、つるんとしたなめらか肌へと導きます。

製品の特徴

皮膚表面をなめらかに整える新感覚スキンプレーニングマスク

クリーム状のマスクを塗布、乾燥後剥がすタイプのパック。古い角質やざらつきを除去し、つるんとしたしっとりツヤ肌仕上がりへ。

PDRN × エクソソームのシナジー効果

PDRNが肌の再生シグナルを助け、エクソソームが栄養成分を肌深部へ届け、ハリ・弾力・輝きをサポートします。

うるおいと透明感を同時に実感

保湿成分のヒアルロン酸や、ナイアシンアミド・グルタチオンなど整肌成分を配合し、乾燥・くすみをケア。

ブラシ付きで簡単＆清潔に使用

付属のシリコンブラシで塗布しやすく、手が汚れにくい清潔設計。

製品概要

【商品名】PDRN エクソソーム スキンプレーニング グレーズ マスク【容量】50mL【価格】2,950円【付属品】シリコンブラシ【販売チャンネル】Qoo10 先行発売中／順次展開予定【発売日】1/1～Qoo10、1/9～楽天市場【販売サイト】https://www.qoo10.jp/g/1185798549【使用方法】 洗顔後、目・口を避けクリームを肌に均一に塗布します。 約20～40分で乾燥し透明な膜に変化した後、端からやさしく剥がします。 肌に残った美容成分をなじませます。

肌をすこやかに整えるPDRNとエクソソームを配合し、日々のスキンケアに取り入れやすい角質ケアマスクとして開発。肌のザラつき・凹凸が気になる方、くすみや透明感がほしい方など、使うたびに明るくつるんとした肌印象をサポートします。

