ランディングページ（LP）制作を中心に、企業やサービスの魅力を分かりやすく伝えるデザイン制作を行う株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、令和7年度の企業版ふるさと納税制度を通じて、名古屋市が推進する「学生タウンなごやの推進事業」へ寄附を行いました。名古屋市は多くの大学や専門学校が集積する学生都市としての特性を持ち、若い世代が学び、交流し、将来へとつながる環境づくりに力を入れています。当社は、企業活動を行ううえで地域社会との関わりを大切に考えており、次世代を担う学生を支える取り組みへの共感から、本事業への寄附を決定しました。今回の寄附は、学生が安心して学び続けられる街づくりを後押しするとともに、地域の将来を見据えた取り組みを応援するものです。Ryuki Designは今後も、企業としての社会的責任を意識し、地域社会と向き合いながら、持続的な社会への貢献に取り組んでまいります。

令和7年度企業版ふるさと納税への寄附概要

株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、令和7年度の企業版ふるさと納税制度を活用し、名古屋市が実施する「学生タウンなごやの推進事業」への寄附を行いました。企業版ふるさと納税は、企業が地方公共団体の認定事業に寄附を行うことで、地域課題の解決や地方創生の取り組みを支援する制度です。企業にとっては、地域社会への貢献を通じて社会的役割を果たすとともに、自治体との新たな関係性を築く機会にもなっています。名古屋市は、多くの大学や専門学校が集積する都市として、学生が学びやすく、暮らしやすい環境づくりを進めてきました。「学生タウンなごやの推進事業」は、学生が地域と関わりながら成長できる街づくりを目指す取り組みであり、学業だけでなく、生活や交流の面からも学生を支えることを目的としています。若い世代が安心して学び、将来に向けて多様な経験を積める環境を整えることは、地域全体の活力向上にもつながる重要な要素です。当社は、企業活動を継続していくうえで、社会や地域とのつながりを大切にする姿勢が不可欠であると考えています。今回の寄附は、名古屋市が掲げる学生支援の方針に賛同し、次世代を担う若者の学びや成長を後押ししたいという思いから実施したものです。本制度を通じて地域の取り組みを支援することで、企業として果たすべき社会的責任を具体的な形で示しています。

学生タウンなごや推進事業への想い

株式会社Ryuki Designが「学生タウンなごやの推進事業」への寄附を決定した背景には、学生が安心して学び、将来に向けた成長の機会を得られる環境づくりの重要性があります。学生時代は、専門知識や技術を身につけるだけでなく、多様な価値観に触れ、社会との関わりを学ぶ大切な期間です。その土台となる街の環境や支援体制が整っていることは、学生一人ひとりの可能性を広げるうえで欠かせない要素だと考えています。名古屋市が推進する本事業は、学生が集い、学び、地域と関わりながら成長していくことを後押しする取り組みです。大学や専門学校が集積する都市の特性を生かし、学生と地域社会が自然に結びつく機会を創出することで、街全体の活力を高めることを目的としています。学生が暮らしやすく、学び続けたいと感じられる環境は、将来的に地域を支える人材の育成にもつながります。当社はデザイン制作を主軸とする企業として、日々「伝えること」「形にすること」の重要性と向き合っています。その根底には、人や社会の未来をより良い方向へ導きたいという考えがあります。学生を支える街づくりへの支援は、将来を担う世代の可能性を広げることにつながり、結果として社会全体の持続的な発展に寄与するものです。今回の寄附は、その想いを具体的な行動として示したものでもあります。今後も当社は、企業としての立場から社会や地域に何ができるのかを考え、無理のない形で継続的な貢献を行っていきたいと考えています。学生が安心して学び続けられる環境づくりを支える取り組みを応援することで、地域とともに未来を育む姿勢を大切にしてまいります。

株式会社Ryuki Designについて

株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）は、デザイン制作を専門とする制作会社です。企業やサービスの特性を丁寧に整理し、伝えたい情報を分かりやすく形にすることを大切にしながら、ランディングページ（LP）を中心とした各種デザイン制作を行っています。LP制作をはじめ、楽天市場ページのデザイン制作、広告用バナーのデザイン、商品・人物撮影まで幅広く対応しており、構成作成からデザイン、コーディングまでをすべて社内で完結させる完全内製体制を採用しています。ディレクターがヒアリング内容をもとに構成を設計し、デザイナーとコーダーが連携することで、品質とスピードの両立を実現しています。また、制作工程におけるやり取りを円滑にするため、デザイン修正指示を効率化する自社システム「mitekaku（ミテカク）」を運営するなど、制作環境の改善にも継続的に取り組んでいます。さらに、スマートフォンでの閲覧を前提としたスワイプ操作に最適化されたLP制作システム「SwipeLP+」の提供を開始し、デバイス特性に配慮したデザイン表現の強化も進めています。

LP制作および楽天市場向けデザイン制作は年間600件を超え、累計取引社数は4,000社以上にのぼります。これまでに培ってきた豊富な制作実績と社内体制を強みに、今後も品質にこだわったデザイン制作を通じて、企業やサービスの魅力を伝える支援を行ってまいります。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年1月現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/SwipeLP+：https://swipelp.jp/楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/