こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
追手門学院大学の学生らが12月18日にシニア向け運動教室「出張！健幸応援隊」を開催 ― 高齢者の孤独・孤立化とフレイル予防へ地域と連携
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）の学生らは12月18日（木）、キャンパス近隣にあるマンション集会所において、シニア向け運動教室「出張！健幸応援隊」を開催する。これは、地域の高齢者を対象に運動・ストレッチ教室を行う取り組みで、活動中のコミュニケーションや活動後のスマホ教室などを通じて高齢者と学生の対話を深め、多世代交流を促進。運動機会を創出することでフレイル予防を後押しするとともに、高齢者の孤独・孤立化などの社会問題の解決に寄与し、地域と大学の共創を図る。
【ポイント】
○学生と地域シニアがふれあう、多世代交流の場を創出
○地域と大学が協働し、マンション集会所などの場所で学生が運動レクリエーションを実施
○シニア向けにフレイル予防を後押しするとともに、高齢者の孤独・孤立化等の社会問題の解決に寄与する
「出張！健幸応援隊」は、共通教育機構の巽樹理准教授（専門：スポーツ科学）が実施していた「運動教室」を、足の不自由さから参加できなくなった高齢者に向けて学生とともに新たに企画したもの。心理学部、社会学部、地域創造学部、経営学部に在籍する1〜3年生の学生14名が参加している。
学生らは授業（105分）の空きコマを利用して、大学周辺のマンション集会所を訪問し、近隣住民である高齢者に向けてトレーニングバンドを使った運動やリズム運動を説明しながら実施。体を動かすだけでなく、音楽に合わせたダンスやジェスチャーゲームなど、頭も使うレクリエーションも行う。
さらに、トレーニング指導に加え、活動中のコミュニケーションや活動後のスマホ教室などを通じて学生と高齢者の対話を深め、多世代交流を促進。これにより、ジムに通うことが難しい人への運動機会の提供に加え、高齢化が進む地域における孤独・孤立防止にも貢献する。
追手門学院大学では、主体的に学び、協働して社会課題に向き合う学修スタイルWIL（Work-Is-Learning）を推進している。このプロジェクトを通して学生らは、高齢者への運動支援や対話の中から地域の健康課題への理解を深めるとともに、多世代が支え合う関係づくりを実践的に学ぶ。
◆「出張！健幸応援隊」概要
【日 時】 12月18日（木）14:30〜15:30
【場 所】 ライフフィールドハイム茨木 1階集会場
【メンバー】 心理、社会、地域創造、経営学部の1〜3年生の学生14名（当日は内4名を予定）
【内 容】
・14:10 受付開始
・14:30〜15:30 体操ストレッチ、おしゃべりタイム
※当日はプチクリスマス会も実施
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院 広報課
蛯原・織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
○学生と地域シニアがふれあう、多世代交流の場を創出
○地域と大学が協働し、マンション集会所などの場所で学生が運動レクリエーションを実施
○シニア向けにフレイル予防を後押しするとともに、高齢者の孤独・孤立化等の社会問題の解決に寄与する
「出張！健幸応援隊」は、共通教育機構の巽樹理准教授（専門：スポーツ科学）が実施していた「運動教室」を、足の不自由さから参加できなくなった高齢者に向けて学生とともに新たに企画したもの。心理学部、社会学部、地域創造学部、経営学部に在籍する1〜3年生の学生14名が参加している。
学生らは授業（105分）の空きコマを利用して、大学周辺のマンション集会所を訪問し、近隣住民である高齢者に向けてトレーニングバンドを使った運動やリズム運動を説明しながら実施。体を動かすだけでなく、音楽に合わせたダンスやジェスチャーゲームなど、頭も使うレクリエーションも行う。
さらに、トレーニング指導に加え、活動中のコミュニケーションや活動後のスマホ教室などを通じて学生と高齢者の対話を深め、多世代交流を促進。これにより、ジムに通うことが難しい人への運動機会の提供に加え、高齢化が進む地域における孤独・孤立防止にも貢献する。
追手門学院大学では、主体的に学び、協働して社会課題に向き合う学修スタイルWIL（Work-Is-Learning）を推進している。このプロジェクトを通して学生らは、高齢者への運動支援や対話の中から地域の健康課題への理解を深めるとともに、多世代が支え合う関係づくりを実践的に学ぶ。
◆「出張！健幸応援隊」概要
【日 時】 12月18日（木）14:30〜15:30
【場 所】 ライフフィールドハイム茨木 1階集会場
【メンバー】 心理、社会、地域創造、経営学部の1〜3年生の学生14名（当日は内4名を予定）
【内 容】
・14:10 受付開始
・14:30〜15:30 体操ストレッチ、おしゃべりタイム
※当日はプチクリスマス会も実施
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院 広報課
蛯原・織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/