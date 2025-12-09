この冬は電気バスの利用がお得！池袋を走る「IKEBUS」と川越を走る「小江戸巡回バス」がコラボ「RYDE PASS」アプリで次回の1日乗車券が半額になるキャンペーンを開始

■「IKEBUS」概要【乗車定員】22名(乗務員込み)【最高速度】時速19Km【デザイン】株式会社ドーンデザイン研究所/水戸岡鋭治氏【運行会社】WILLER EXPESS株式会社【貸切運行】一般社団法人としまアートカルチャーまちづくり協議会へ要予約（電話：03-3983-2366）※走行ルートは申込み時に要相談【運賃】・1回乗車：おとな200円、こども（小学生の方）・高齢者・障がい者100円・お得なフリーパス「1日乗車券」：おとな500円、こども（小学生の方）・高齢者・障がい者250円・回数券（100円券×11枚つづり）：1,000円※小学生未満のお子さまは無料です。※詳細はIKEBUSサイトをご覧ください。【IKEBUSサイト】https://travel.willer.co.jp/ikebus/（運行ルートや時刻表をご確認いただけます。）■「小江戸巡回バス」概要【運行会社】イーグルバス株式会社【車両】・EV（電気）ボンネットバス（赤）・EV（電気）ボンネットバス（赤）・ディーゼル車両（銀色）※運行経路によって車両が異なります。また、整備点検により車両が変更となる場合がございます。【運賃】・1回乗車：大人220円、小児110円・お得なフリーパス「1日フリー乗車券」：大人600円、小児300円※小学生未満のお子さまは無料です。※詳細は小江戸巡回バスサイトをご覧ください。【小江戸巡回バスサイト】https://eaglebus.group/co-edo/unchin/