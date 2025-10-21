自動車用パワーテールゲートシステム市場2024年版：世界産業の規模、シェア、需要、成長、機会、動向分析および2033年までの予測である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に調査レポート「自動車用パワータイゲートシステム市場のセグメンテーション：タイプ別（油圧/手動操作、電動操作）、車両タイプ別（乗用車、商用車）、動力源別（電気、油圧、空気圧）、制御システム別（手動、パワーアシスト、自動）、機能別（挟み込み防止、リモートアクセス、 高さ調整）別、販売チャネル別（OEM、アフターマーケット） - 2024年から2033年までの世界市場分析、動向、機会、予測を提供する。自動車用パワータイゲートシステム市場の予測評価を提供する。自動車用パワータイゲートシステム市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
自動車用パワースライドゲートシステム市場の概要
自動車用パワースライドゲートシステムは、最小限の労力でリアハッチやトランクの開閉を自動化できる先進的な車両機能である。 電気モーター、センサー、制御モジュールを使用して動作し、ボタン、キーフォブ、フットセンサー、音声コマンドによる起動が可能である。 パワースライドゲートは、特にSUV、クロスオーバー、高級車において、利便性、安全性、アクセス性を向上させる。スマート車両技術に対する需要の高まり、快適性に対する消費者の好みの増加、ハンズフリー操作の進歩が市場の成長を促進している。自動車メーカーはユーザー体験を向上させるために電動式テールゲートシステムを統合しており、現代の自動車の主要機能となっている。
Surveyreportsの専門家は、自動車用電動式テールゲートシステム市場の調査を分析し、2024年の自動車用電動式テールゲートシステム市場規模は154億米ドルに達すると予測した。さらに、自動車用パワータイゲートシステム市場のシェアは、2033年末までに238億米ドルに達すると予測されている。自動車用パワータイゲートシステム市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年間平均成長率（CAGR）約4.9%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037836
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332336&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な自動車用パワータイゲートシステム市場分析によると、自動車用パワータイゲートシステムの市場規模は、自律走行車の普及、SUVの普及、利便性と高級機能に対する消費者需要の高まり、センサーおよびオートメーション技術の進歩により拡大するだろう。自動車用電動テールゲートシステム市場における主要企業の一部としては、Brose Fahrzeugteile, Hyundai Mobis, Johnson Controls, Lear Corporation, Martinrea International, Novares, ZF Friedrichshafen, Faurecia, Valeo, Stabilus, Kiekert, Motherson Sumi Systems, Continental, Magna International, TRW Automotive.
当社の自動車用パワースライドゲートシステム市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
自動車用パワースライドゲートシステム市場の概要
自動車用パワースライドゲートシステムは、最小限の労力でリアハッチやトランクの開閉を自動化できる先進的な車両機能である。 電気モーター、センサー、制御モジュールを使用して動作し、ボタン、キーフォブ、フットセンサー、音声コマンドによる起動が可能である。 パワースライドゲートは、特にSUV、クロスオーバー、高級車において、利便性、安全性、アクセス性を向上させる。スマート車両技術に対する需要の高まり、快適性に対する消費者の好みの増加、ハンズフリー操作の進歩が市場の成長を促進している。自動車メーカーはユーザー体験を向上させるために電動式テールゲートシステムを統合しており、現代の自動車の主要機能となっている。
Surveyreportsの専門家は、自動車用電動式テールゲートシステム市場の調査を分析し、2024年の自動車用電動式テールゲートシステム市場規模は154億米ドルに達すると予測した。さらに、自動車用パワータイゲートシステム市場のシェアは、2033年末までに238億米ドルに達すると予測されている。自動車用パワータイゲートシステム市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年間平均成長率（CAGR）約4.9%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037836
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332336&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な自動車用パワータイゲートシステム市場分析によると、自動車用パワータイゲートシステムの市場規模は、自律走行車の普及、SUVの普及、利便性と高級機能に対する消費者需要の高まり、センサーおよびオートメーション技術の進歩により拡大するだろう。自動車用電動テールゲートシステム市場における主要企業の一部としては、Brose Fahrzeugteile, Hyundai Mobis, Johnson Controls, Lear Corporation, Martinrea International, Novares, ZF Friedrichshafen, Faurecia, Valeo, Stabilus, Kiekert, Motherson Sumi Systems, Continental, Magna International, TRW Automotive.
当社の自動車用パワースライドゲートシステム市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。