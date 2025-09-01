メラトニン市場の新たなトレンドと予測 2025～2032
世界のメラトニン市場は、睡眠関連の健康問題への意識の高まり、不眠症の増加、ストレス解消や概日リズムの調整を目的としたサプリメントの普及に牽引され、大幅な成長を遂げています。睡眠覚醒サイクルを調節する天然ホルモンであるメラトニンは、錠剤、カプセル、グミ、機能性食品などの形で広く消費されています。生活習慣病の増加、多忙な仕事、そしてデジタルスクリーンへの露出が睡眠の質に与える影響により、メラトニンの人気は急上昇しています。
市場規模と成長:
メラトニン市場規模は2023年に4億3,790万米ドルと評価され、2024年の4億8,169万米ドルから2032年には1億1,3579万米ドルに拡大し、予測期間（2025～2032年）中に10％のCAGRで成長する見込みです。
主要な市場プレーヤー:
● ファーマバイト
● ジェイメイソン
● レキサルサンダウン株式会社
● バイオティクスリサーチコーポレーション
● ファイザー社
● ソルガー株式会社
● GNC
● 秀 鄭
● チャーチ＆ドワイト株式会社
● バイヘルス
● オーロビンド 製薬
● アスペンホールディングス
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：製品／サービス概要と世界のメラトニン市場規模が記載されています。レポートのセグメント分析の概要も提供しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場予測も含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界のメラトニン市場における主要企業の財務および事業戦略に関する詳細な分析情報を提供しています。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：本調査のこの部分では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供します。さらに、調査対象地域ごとの売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供します。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
この調査研究により、以下の重要な質問に答えることができます。
（1）予測期間終了時の世界のメラトニン市場の推定規模はどのくらいですか？
（2）世界のメラトニン市場をリードするセグメントは、そのリーダーシップを維持すると予想されますか？ （3）最大の成長の可能性を示している地域はどれですか？ （4）世界のメラトニン市場を支配しているプレーヤーはいますか？ （5）世界のメラトニン市場の主な推進要因と抑制要因は何ですか？
