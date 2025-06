史上最高の挑戦！招待人数日本記録更新でAmazonギフト5万円獲得のチャンス+新サービス「you me 光」受付中

ALL MOBILE 株式会社

ALL MOBILE株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:久保谷)が展開する、招待制モバイル「you me mobile」は、2025年6月に新たなサービスとして固定回線通信のサービス「you me 光」の提供を開始し、招待人数日本記録の更新をした全ての人にAmazonギフト5万円分をプレゼントするキャンペーンを開始した。

★新サービス「you me 光」スタート!

you me 光 イメージ

「you me mobile」と合わせてネット環境を手に入れる「you me 光」も提供開始。固定回線ならではの快適な通信速度を実現し、スマホライフをさらに進化させます。しかも、「you me 光」を招待することで、招待人数のカウントとなるため、招待人数達成もしやすくなる。

you me 光を招待の招待をした家族(4名)のイメージ

you me 光についての詳細はコチラ(https://youme-mobile.com/hikari)

★招待人数日本記録更新でAmazonギフト5万円獲得キャンペーン

キャンペーンイメージ

キャンペーン概要:

「招待できた人数」日本記録 12名 を塗り替える者、募集開始! 13名以上の契約を達成し、自身も継続利用 していることが条件。達成者全員にAmazonギフト5万円をプレゼント!

期間:

2025年12月末までの招待分まで

参加方法:

2025年12月末までに、あなたの招待で13名以上の契約達成

招待者全員とあなた自身が契約を継続し、料金が発生していることが必須

条件クリアで、毎月 13~15日頃に報酬を進呈

※1IDにつき、1回までの受け取りとなります。

※解約、初期契約解除等された場合は無効となります。

※今既に招待している人数もカウントの対象になる。

例)現在10名招待の方→3名招待で達成

例)現在8名招待の方→5名招待で達成

挑戦するか、ただ見ているか。 今すぐ、日本記録に挑み、5万円を手にする チャンスをつかめ!

お問い合わせ: キャンペーンやサービスの詳細は、公式サイトをご覧ください。

you me mobile 公式ページ

https://youme-mobile.com/