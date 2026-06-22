開催：2026.6.22

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 10 - 12 [カージナルス]

MLBの試合が22日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとカージナルスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。

1回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 KC 0-1 STL、5番 ラーズ・ヌートバー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 KC 0-2 STL、6番 マシン・ウィン 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでカージナルス得点 KC 0-5 STL

1回裏、5番 マイケル・マッシー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-5 STL

2回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 KC 2-7 STL、3番 アレク・バールソン 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでカージナルス得点 KC 2-8 STL、6番 マシン・ウィン 8球目を打ってサードへのタイムリーヒットでカージナルス得点 KC 2-9 STL

2回裏、8番 ニック・ロフティン 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 4-9 STL、3番 ジャック・カグリオン 初球を打ってセンターへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 6-9 STL

4回裏、4番 サルバドール・ペレス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 7-9 STL

5回表、2番 イバン・へレラ 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでカージナルス得点 KC 7-12 STL

6回裏、1番 カーター・ジェンセン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 8-12 STL

9回裏、3番 ジャック・カグリオン 初球を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 9-12 STL、6番 レーン・トーマス 初球を打ってサードゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでロイヤルズ得点 KC 10-12 STL

試合は10対12でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのゴードン・グラセフォで、ここまで5勝1敗1S。負け投手はロイヤルズのスティーブン・コレックで、ここまで4勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 06:20:32 更新